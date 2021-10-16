Семак впервые за три года потерпел два подряд поражения в чемпионате
«Зенит» в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ уступил «Арсеналу» (1:2) и потерпел второе подряд поражение в чемпионате.
За время работы с командой Сергея Семака питерцы всего в третий раз уступили в двух официальных встречах кряду. В прошлом сезоне неудачная серия сине-бело-голубых растянулась на три матча (один в чемпионате и два в Лиге чемпионов), а зимой-2018/19 — на четыре (по два в чемпионате и Лиге Европы).
Серии поражений «Зенита» за время работы Сергея Семака
|
Сезон
|
Дата
|
Турнир
|
Матч
|
Серия
|
2018/19
|
03.12.2018
|
Чемпионат
|
Арсенал (г) — 2:4
|
4
|
|
09.12.2018
|
Чемпионат
|
Рубин (д) — 1:2
|
|
|
13.12.2018
|
Лига Европы
|
Славия Пр (г) — 0:2
|
|
|
12.02.2019
|
Лига Европы
|
Фенербахче (г) — 0:1
|
|
2020/21
|
17.10.2020
|
Лига чемпионов
|
Брюгге (д) — 1:2
|
3
|
|
24.10.2020
|
Чемпионат
|
Рубин (д) — 1:2
|
|
|
28.10.2020
|
Лига чемпионов
|
Боруссия Д (г) — 0:2
|
|
2021/22
|
03.10.2021
|
Чемпионат
|
Сочи (д) — 1:2
|
2
|
|
16.10.2021
|
Чемпионат
|
Арсенал (г) — 1:2
|
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