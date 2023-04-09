«Краснодар» — «Пари НН»: Кротов ошибочно не удален. Что изучали судьи четыре минуты?

На 54-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Пари НН» (3:1) арбитр Сергей Чебан ошибочно не удалил с поля Вячеслава Кротова с показом красной карточки. Когда гости собирались выполнить угловой удар и мяч еще не находился в игре, нижегородец проявил агрессию по отношению к Кристиану Рамиресу и, в ответ на пихание со стороны соперника, умышленно ударил его плечом в область подбородка.

«Краснодар» — «Пари НН».

«Краснодар» — «Пари НН».

Это произошло за спиной Чебана — судья в тот момент проверял, правильно ли установлен мяч. Ему на помощь пришел видеоассистент Ян Бобровский. После долгой проверки видеозаписи видеоарбитром, а затем и самим рефери последний спустя четыре минуты после фола достал не красную, а желтую карточку. И разрешил Кротову продолжить матч.

Причиной наказания футболиста в протоколе значится его «неспортивное поведение». То есть так теперь называется умышленный удар соперника плечом.

Нужно отметить, что матч в Краснодаре стал для Чебана всего лишь вторым в чемпионате России. А его видеоассистент Бобровский не работал в РПЛ ни судьей, ни ВАР с 30 октября прошлого года. То есть больше пяти месяцев.