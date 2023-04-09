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Судейство

Сегодня, 23:11

«Краснодар» — «Пари НН»: Кротов ошибочно не удален. Что изучали судьи четыре минуты?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Краснодар» — «Пари НН».
«Краснодар» — «Пари НН».
«Краснодар» — «Пари НН».
«Краснодар» — «Пари НН».
«Краснодар» — «Пари НН».
«Краснодар» — «Пари НН».
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На 54-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Пари НН» (3:1) арбитр Сергей Чебан ошибочно не удалил с поля Вячеслава Кротова с показом красной карточки. Когда гости собирались выполнить угловой удар и мяч еще не находился в игре, нижегородец проявил агрессию по отношению к Кристиану Рамиресу и, в ответ на пихание со стороны соперника, умышленно ударил его плечом в область подбородка.

«Краснодар» — «Пари НН».
«Краснодар» — «Пари НН».

Это произошло за спиной Чебана — судья в тот момент проверял, правильно ли установлен мяч. Ему на помощь пришел видеоассистент Ян Бобровский. После долгой проверки видеозаписи видеоарбитром, а затем и самим рефери последний спустя четыре минуты после фола достал не красную, а желтую карточку. И разрешил Кротову продолжить матч.

Причиной наказания футболиста в протоколе значится его «неспортивное поведение». То есть так теперь называется умышленный удар соперника плечом.

Нужно отметить, что матч в Краснодаре стал для Чебана всего лишь вторым в чемпионате России. А его видеоассистент Бобровский не работал в РПЛ ни судьей, ни ВАР с 30 октября прошлого года. То есть больше пяти месяцев.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
09 апр, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
3:1
Пари Нижний Новгород

Вячеслав Кротов
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
Ян Бобровский
7
1
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 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
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 Урал 22 7 4 11 24-35 25
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