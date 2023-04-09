«Краснодар» — «Пари НН»: Кротов ошибочно не удален. Что изучали судьи четыре минуты?
На 54-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Пари НН» (3:1) арбитр Сергей Чебан ошибочно не удалил с поля Вячеслава Кротова с показом красной карточки. Когда гости собирались выполнить угловой удар и мяч еще не находился в игре, нижегородец проявил агрессию по отношению к Кристиану Рамиресу и, в ответ на пихание со стороны соперника, умышленно ударил его плечом в область подбородка.
Это произошло за спиной Чебана — судья в тот момент проверял, правильно ли установлен мяч. Ему на помощь пришел видеоассистент Ян Бобровский. После долгой проверки видеозаписи видеоарбитром, а затем и самим рефери последний спустя четыре минуты после фола достал не красную, а желтую карточку. И разрешил Кротову продолжить матч.
Причиной наказания футболиста в протоколе значится его «неспортивное поведение». То есть так теперь называется умышленный удар соперника плечом.
Нужно отметить, что матч в Краснодаре стал для Чебана всего лишь вторым в чемпионате России. А его видеоассистент Бобровский не работал в РПЛ ни судьей, ни ВАР с 30 октября прошлого года. То есть больше пяти месяцев.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|3 : 3
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|1 : 2
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|3 : 0
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|3 : 1
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|1 : 2
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4