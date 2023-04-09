Дуглас Сантос о победе над «Локомотивом»: «Могли забивать больше, чем два мяча»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 22-го тура РПЛ.

— Очень сложная игра. В первом тайме пришлось особенно потрудиться, потому что было много забросов в нашу штрафную. Мы очень качественно подготовились на прошедшей неделе к этому матчу. Отработали все, что были должны. Сегодня смогли реализовать наигранную тактику. Считаю, что победа заслуженная. Поздравляю партнеров по команде!

— Удалось ли ликвидировать Дзюбу? Делался ли на это отдельный акцент?

— Да, мы готовились, что все длинные передачу будут идти на Дзюбу. Считаю, что почти всю борьбу мы выигрывали. Это еще раз показывает, насколько важно подходить обособленно к каждому отдельному матчу. Мы продолжим делать ту же самую работу, чтобы уверенно дойти до финиша.

— Согласны ли с тем, что в первом тайме «Локомотив» был лучше? Что изменили в перерыве?

— Нам потребовалось чуть больше времени, чтобы войти в игру. Поле было тяжелым, потребовалось время, чтобы адаптироваться. Как только мы привыкли к полю, мы не выпускали инициативу из своих рук и создали достаточно опасных моментов. Могли забивать больше, чем два мяча. Но и этого сегодня хватило для победы.