«Краснодар» обыграл «Урал» и вышел на первое место

«Краснодар» в гостях выиграл у «Урала» (4:2) в матче восьмого тура чемпионата России.

В составе победителей мячи забивали Дмитрий Скопинцев, Ари, Даниил Уткин и Вандерсон. У хозяев отличились Юрий Бавин и Отман Эль-Кабир.

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в чемпионате России. Столько же у «Ростова», который по дополнительным показателям идет вторым. У «Урала» 10 очков и восьмое место.

В следующем туре «Краснодар» примет «Крылья Советов», а «Урал» на выезде сыграет против «Спартака».

Чемпионат России

Премьер-лига

8-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Краснодар» — 2:4 (1:2)

Голы: Скопинцев, 19 (0:1). Бавин, 21 (1:1). Ари, 38 (1:2). Эль-Кабир, 68 (2:2). Уткин, 80 (2:3). Вандерсон Масиэл, 82 (2:4).

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Поляков, Ароян, Меркулов, Димитров (Кухарчик, 78), Бумаль, Аугустыняк, Бикфалви (Эль-Кабир, 56), Бавин, Панюков (Ильин, 46).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спаич, Фьолусон, Рамирес, Камболов, Вилена, Олссон (Уткин, 70), Вандерсон Масиэл, Ари (Игнатьев, 70), Скопинцев (Намли, 79).

Предупреждения: Олссон, 59. Бумаль, 82. Петров, 90+3.

Судьи: Сухой (Люберцы). Березнов, Мосякин (оба — Москва).

1 сентября. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''. 18388 зрителей.

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