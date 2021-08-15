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«Краснодар» — «Арсенал»: Крыховяк вышел на поле с капитанской повязкой

20:04
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Новичок «Краснодара» Гжегож Крыховяк вышел в качестве капитана на матч 4-го тура Тинькофф чемпионата России против тульского «Арсенала».

При этом поляк проводит только вторую встречу в составе новой команды.

Краснодар — Арсенал Т

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Иван Шитик все материалы автора

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