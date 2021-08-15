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Марко Николич: «Карасев показал, что может справляться с играми уровня Суперкубка»

20:01
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1) остался доволен игрой команды и прокомментировал судейство под руководством Сергея Карасева.

«По факту мы заработали очко, а не потеряли 2, — отметил Николич. -Но мне понравился наш менталитет, что мы нацелены на более серьезные результаты».

«Не комментирую судейство. Сегодняшний арбитр показал пару дней назад, что может справляться с играми уровня Суперкубка, — сказал Николич. — Сегодняшние эпизоды надо пересмотреть. Насколько понимаю, второй пенальти определил ВАР, а не главный арбитр 7 желтых — это не самый важный вопрос сейчас для нас. Возможно, на это повлияли замены и контратаки соперника».

«Нам нужно время для работы с линией обороны. Она еще несыгранная, это по факту. Из-за этого и пропускали контратаки, это тактические ошибки», — заключил тренер.

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Сергей Федоров все материалы автора

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