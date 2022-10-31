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Сегодня, 21:00

Орлов: «Семин должен отвечать в «Локомотиве» за трансферы»

Орлов считает, что Семин должен отвечать за трансферы в «Локомотиве»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов уверен: Юрий Семин должен получить должность в «Локомотиве».

— При Федорове, Пашинине, Лоськове видна положительная динамика. Команда начинает оживать, оказывать сопротивление тому же ЦСКА, — сказал Орлов в интервью «СЭ». — Разве можно сравнить с командой, которая была при немцах?

Но что делать дальше? Кого назначить главным тренером? Мое мнение такое. Юрий Семин должен заведовать в клубе спортивным блоком. Быть, скажем так, вице-президентом, входить в совет директоров. Он должен курировать и контролировать кадры, следить за резервом. Тогда не будет странных игроков, чьих-то креатур. Мы не увидим в составе того же Едвая.

Все станет гораздо прозрачнее. Для Семина честь дороже денег! Для него «Локомотив» — это не пустой звук. Он живая легенда клуба. Так дайте ему эту должность! Он сделает все, чтобы быть полезным. Ведь Аршавин сейчас в «Зените» отвечает за резерв. Он своим авторитетом, регалиями завоевал такое право. Беспроигрышный вариант.

Если помните, Семин был категорически против перехода Хвичи из «Локомотива» в «Рубин». Не понимал, как можно было отпустить такого таланта, который сейчас сверкает в Италии. Просто кто-то хотел, видимо, заработать... Чтобы избежать таких провалов в дальнейшем, за трансферы должны отвечать профессионалы.

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Орлов
Юрий Семин
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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