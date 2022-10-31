«Спартак» — конкурент «Зенита». А ведь еще Мозес поправится. Игрочище!» Орлов — об итогах первого круга и чемпионской гонке

Известный комментатор Геннадий Орлов — о ярких событиях 15-го тура РПЛ.

Как прогрессирует Кривцов!

— «Зенит» наиграл на победу в матче с «Краснодаром», во втором тайме смотрелся лучше, создал немало моментов. Но до перерыва была равная игра, отрезками инициативой владели хозяева.

В составе «быков» я бы отметил Кривцова. Как прогрессирует этот парень! Настоящий боец. Хорош и впереди, и сзади, способен отдать остроумную передачу. Сейчас он радует глаз. Молодец. Да и в целом «Краснодар» верен своей философии, играет в пас, в атаку.

Питерцы, конечно, могли и раньше открывать счет. У Сергеева был отличный момент. Но пока Ивану все же не хватает филигранности. Если играешь за «Зенит», надо уметь забивать в таких ситуациях. В общем, ему есть куда расти. Пока он балансирует. Иногда действует как настоящий профессионал, а порой как любитель.

Понятно, что проседает позиция центрального защитника. Алип не убедил, да заменивший его Чистяков не слишком-то надежен. От них не исходит уверенности. И в подыгрыше они, увы, не помощники. Вот Родригао — это бесспорно, усиление обороны сине-бело-голубых.

Караваеву надо что-то делать, пора разнообразить свою игру впереди. Уж слишком читаются его ходы при подключении в атаку. Нет изюминки. Ему и Адамову надо стремиться играть в одно касание.

Клаудиньо еще не набрал свою оптимальную форму. До сих пор не восстановился после своих травм. Да, сейчас не похож на себя прошлогоднего. Хотя уровень все равно виден.

Малком и Вендел показывают всем остальным, как надо пахать!

— А вот Малком — трудяга! Двигатель машины. Как и Вендел. Эти ребята показывают всем петербуржцам, сколько нужно бегать и пахать, чтобы пробиться в основу «Зенита»! Ведь те, кто выходит на замену, так не перемещаются по полю. Нет! А бразильцы всегда там, где мяч. Словно притягивают его.

У того же Мостового был такой великолепный момент. Дальний угол был открыт — направляй мяч туда, и все. А он пробил со всей силы — попал в защитника... Не тонко. Андрей здорово сместился, подготовил себе удар, а дальше... Хитрости не хватило! В этом и заключается класс. Хотя все признают его способности, данные. Мостовой работает над собой.

Как же хорошо, что никто в «Спартаке» не мешает Абаскалю

— Выиграет ли Малком гонку бомбардиров у Промеса? Дистанция еще длинная. Но, мне кажется, моментов у бразильца за матч чуть побольше. От реализации зависит. В принципе, они похожи — по КПД, по вкладу в результат. Однако есть и отличие. Промес так в обороне не отрабатывает, как это делает Малком.

Теперь о «Спартаке». Как же хорошо, что никто из руководства этого клуба теперь не дает никаких загадочных, интригующих интервью. Установилась спокойная обстановка. А болельщики-то как рады. Помните, я вам как-то сказал: дайте Абаскалю время, дайте ему себя проявить. И вот мы видим, что ему никто не мешает. Это же здорово!

«Зенит» опережает «Спартак» на семь очков, но красно-белые — конкуренты питерцам. Уверенно идут по дистанции. Состав стабилизировался. При этом Абаскаль не боится давать шанс молодым, вводить их в игру. Ну и не забывайте, какой футболист находится у них в лазарете. Мозес. Конструктор в центре поля. Он же, по идее, должен восстановиться к весне. А для РПЛ это просто игрочище! На поле умеет все. При этом «Спартаку», безусловно, нужно усиливать центр обороны, продолжить поиски напарника Джикии.

Семин должен отвечать в «Локомотиве» за трансферы

— Перейдем к «Локомотиву». При Федорове, Пашинине Лоськове видна положительная динамика. Команда начинает оживать, оказывать сопротивление тому же ЦСКА. Разве можно сравнить с командой, которая была при немцах?

Но что делать дальше? Кого назначить главным тренером? Мое мнение такое. Юрий Семин должен заведовать в клубе спортивным блоком. Быть, скажем так, вице-президентом, входить в совет директоров. Он должен курировать и контролировать кадры, следить за резервом. Тогда не будет странных игроков, чьих-то креатур. Мы не увидим в составе того же Едвая.

Все станет гораздо прозрачнее. Для Семина честь дороже денег! Для него «Локомотив» — это не пустой звук. Он — живая легенда клуба. Так дайте ему эту должность! Он сделает все, чтобы быть полезным. Ведь Аршавин сейчас в «Зените» отвечает за резерв. Он своим авторитетом, регалиями завоевал такое право. Беспроигрышный вариант.

Если помните, Семин был категорически против перехода Хвичи из «Локомотива» в «Рубин». Не понимал, как можно было отпустить такого таланта, который сейчас сверкает в Италии. Просто кто-то хотел, видимо, заработать... Чтобы избежать таких провалов в дальнейшем, за трансферы должны отвечать профессионалы.

А за какие заслуги Гогниева позвали в «Химки»?

— Говорят, что главным тренером «Локомотива» станет Галактионов? Я хорошо отношусь к Михаилу. Но, опять же... А как принималось это решение, все ли аргументы учитывались? Хватит ли ему опыта? Нужно ли «Локомотиву» идти на такой риск? Да, Михаил — перспективный специалист, но должен быть и соответствующий багаж. Посмотрим.

Это очень тонкий момент. Тренера в «Локомотиве» должны назначать компетентные люди. Как раз такие, как Семин.

Ведь что мы сейчас наблюдаем в «Химках»? Пригласили Гогниева. И что? Какие-то скандалы, напряжение, споры... А результата совсем нет. И возникает вопрос: а за какие заслуги пригласили Спартака?

У него была яркая «Алания»? Хм... А она разве вышла в РПЛ? Ну один раз его команда обыграла в Кубке «Зенит». А что дальше? Ребята, у него просто-напросто нет опыта. Кто его назначил? Почему не проведен анализ? Это ж чисто популистский подход! Мол, он ставит атакующий футбол... Смешно! Прежде всего надо выстроить оборону и плясать от печки. Неужели это не понятно? Сколько голов в каждом матче пропускают «Химки»? Повторю свой вопрос: за какие заслуги человека позвали в клуб РПЛ? Он даже не попал в четверку в ФНЛ в прошлом сезоне...

Лучший тренер? Карпин

— Я уже вам как-то говорил, что у нас в социальной сети «ВКонтакте» есть проект «Футбольная столица». В рамках этой программы я провожу опрос, чтобы определить лучшего российского (именно российского) тренера месяца. В жюри входят Валерий Газзаев, Юрий Семин и Валерий Непомнящий.

И вот Газзаев сделал выбор в пользу Семака. Валерий Георгиевич считает, что очень важно управлять сильными футболистами: и легионерами, и россиянами. И тренеру «Зенита» удается это делать уже пятый год кряду.

Непомнящий хотел сначала назвать Гончаренко, но он белорусский специалист. Тогда Валерий Кузьмич выбрал своего тезку — Валерия Карпина. По мнению Непомнящего, «Ростов» не обладает выдающимся составом, однако у команды есть стиль. Видно, что игроки понимают идеи тренера. Семин солидарен с Непомнящим. Юрий Палыч заметил, что Карпин выжимает из игроков максимум и даже больше. При нем футболисты прогрессируют стремительно, вытаскивают из себя все.

Так что, как говорится, 2:1 в пользу Карпина (смеется). Согласитесь, по составу «Ростов» уступает и ЦСКА, и «Динамо». Однако делит с армейцами третье место и опережает бело-голубых на три очка.