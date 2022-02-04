Каттани рассказал подробности ухода Жиго: «Вопрос стоял так: хочет ли «Спартак» счастья для игрока?»

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани рассказал, почему «Спартак» решил отпустить защитника Самюэля Жиго в «Марсель». 30 января француз подписал контракт с «Марселем», при этом остаток сезона он доиграет в «Спартаке» на правах бесплатной аренды.

«Что касается самого Жиго, я сказал ему, чтобы он не беспокоился и не переживал, а спокойно доигрывал до конца контракта, — сказал Каттани журналистам. — И когда приходит такое предложение от хорошей команды... Марсель — это ведь всего в 80 км от Авиньона, где он родился. Так вот, когда приходит такое предложение, клуб просто не может навязывать ему какую-то линию поведения, способную поставить под угрозу подобный переход. Нужно понимать, что он сделал для клуба и что еще сделает. Уверен, он будет выкладываться на сто процентов до самого последнего матча за «Спартак».

Нашей стратегией было удержать Жиго в команде. Я старался сделать для этого все, что мог, но было уже поздно. Причем поздно было еще прошлым летом. Думаю, вариант продлить Самюэля был в минувшем сезоне. По крайней мере постараться продлить.

А дальше уже вопрос стоял так: хочет ли «Спартак» счастья для игрока? Хочет дать ему спокойно доиграть сезон, а по окончании контракта — расстаться с ним на наиболее выгодных для всех условиях? И это непростая ситуация, потому что в таких переговорах ты быстро становишься то плохим парнем, то хорошим, смотря как идет диалог. Но, думаю, в итоге мы нашли хорошее решение. Как я уже сказал, причиной стало уважительное отношение к «Спартаку, и я не думаю, что многие клубы в Европе смогут получить деньги за игрока, который уже ушел».

Жиго перешел в «Спартак» летом 2018 года, причем вскоре выбыл из строя на семь месяцев из-за разрыва крестообразной связки колена в матче с «Зенитом». Всего за «Спартак» Жиго провел 96 матчей, в которых забил 9 голов.