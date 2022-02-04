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Каттани рассказал подробности ухода Жиго: «Вопрос стоял так: хочет ли «Спартак» счастья для игрока?»

Каттани рассказал подробности перехода Жиго из «Спартака» в «Марсель»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Самуэль Жиго.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани рассказал, почему «Спартак» решил отпустить защитника Самюэля Жиго в «Марсель». 30 января француз подписал контракт с «Марселем», при этом остаток сезона он доиграет в «Спартаке» на правах бесплатной аренды.

«Что касается самого Жиго, я сказал ему, чтобы он не беспокоился и не переживал, а спокойно доигрывал до конца контракта, — сказал Каттани журналистам. — И когда приходит такое предложение от хорошей команды... Марсель — это ведь всего в 80 км от Авиньона, где он родился. Так вот, когда приходит такое предложение, клуб просто не может навязывать ему какую-то линию поведения, способную поставить под угрозу подобный переход. Нужно понимать, что он сделал для клуба и что еще сделает. Уверен, он будет выкладываться на сто процентов до самого последнего матча за «Спартак».

Нашей стратегией было удержать Жиго в команде. Я старался сделать для этого все, что мог, но было уже поздно. Причем поздно было еще прошлым летом. Думаю, вариант продлить Самюэля был в минувшем сезоне. По крайней мере постараться продлить.

А дальше уже вопрос стоял так: хочет ли «Спартак» счастья для игрока? Хочет дать ему спокойно доиграть сезон, а по окончании контракта — расстаться с ним на наиболее выгодных для всех условиях? И это непростая ситуация, потому что в таких переговорах ты быстро становишься то плохим парнем, то хорошим, смотря как идет диалог. Но, думаю, в итоге мы нашли хорошее решение. Как я уже сказал, причиной стало уважительное отношение к «Спартаку, и я не думаю, что многие клубы в Европе смогут получить деньги за игрока, который уже ушел».

Жиго перешел в «Спартак» летом 2018 года, причем вскоре выбыл из строя на семь месяцев из-за разрыва крестообразной связки колена в матче с «Зенитом». Всего за «Спартак» Жиго провел 96 матчей, в которых забил 9 голов.

Лука Каттани. «Можно было попросить у мистера Федуна еще денег. Я выбрал другой вариант». Огромное интервью Каттани — с цифрами и фактами обо всех трансферах «Спартака»

Самюэль Жиго
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Филипе Силва Малком

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Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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