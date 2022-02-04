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Сегодня, 12:00

Новичок ЦСКА Языджи заявил, что хочет стать лидером команды

Иван Торопцев
Корреспондент

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи поделился впечатлениями от первых сборов с командой.

«Мы пока находимся на предсезонном сборе, набираем форму. Конечно, для этого нужно больше времени, как мне, так и всем ребятам. Мы провели здесь всего две игры, и шаг за шагом будем прибавлять. Сейчас я чувствую себя очень хорошо для данного этапа подготовки. В дальнейшем буду набирать кондиции. Понятно, что на 100 процентов я пока не готов, но работа идет в правильном направлении.

Хочу сказать, что уже успел полюбить ЦСКА. На поле я буду отдавать себя максимально, насколько это возможно. Если говорить о сборах, то здесь мы усердно работаем, чтобы подойти к возобновлению сезона полностью готовыми. Думаю, мы успешно справимся с этой задачей. Готов ли я к роли лидера команды на поле? Это как раз и есть моя характеристика. Я люблю эту роль, когда я нахожусь на поле, хочу помогать моим партнерам по команде, быть ее лидером», — приводит Bobsoccer слова Языджи.

ЦСКА арендовал Языджи у «Лилля» в январе до конца сезона-2021/22 с правом выкупа. В нынешнем сезоне 25-летний турок принял участие в 22 матчах французской команды, в большинстве случаев выходя на замену, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

Источник: https://bobsoccer.ru/max/blog/jusuf-jazydzhi-k-oficialnym-matcham-cska-budet-gotov-na-100-procentov.html#.YfziTtK3-eE.twitter
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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П
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Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

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Зенит

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