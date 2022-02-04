Новичок ЦСКА Языджи заявил, что хочет стать лидером команды

Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи поделился впечатлениями от первых сборов с командой.

«Мы пока находимся на предсезонном сборе, набираем форму. Конечно, для этого нужно больше времени, как мне, так и всем ребятам. Мы провели здесь всего две игры, и шаг за шагом будем прибавлять. Сейчас я чувствую себя очень хорошо для данного этапа подготовки. В дальнейшем буду набирать кондиции. Понятно, что на 100 процентов я пока не готов, но работа идет в правильном направлении.



Хочу сказать, что уже успел полюбить ЦСКА. На поле я буду отдавать себя максимально, насколько это возможно. Если говорить о сборах, то здесь мы усердно работаем, чтобы подойти к возобновлению сезона полностью готовыми. Думаю, мы успешно справимся с этой задачей. Готов ли я к роли лидера команды на поле? Это как раз и есть моя характеристика. Я люблю эту роль, когда я нахожусь на поле, хочу помогать моим партнерам по команде, быть ее лидером», — приводит Bobsoccer слова Языджи.

ЦСКА арендовал Языджи у «Лилля» в январе до конца сезона-2021/22 с правом выкупа. В нынешнем сезоне 25-летний турок принял участие в 22 матчах французской команды, в большинстве случаев выходя на замену, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.