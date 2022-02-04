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«Можно было попросить у мистера Федуна еще денег. Я выбрал другой вариант». Огромное интервью Каттани — с цифрами и фактами обо всех трансферах «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» подвел итоги зимней трансферной кампании красно-белых
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Лука Каттани.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самюэль Жиго.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кристофер Мартинш Перейра и Лука Каттани.
Фото ФК «Спартак»
Кристофер Мартинш Перейра приехал за трофеями.
Фото ФК «Спартак»
Эсекьель Понсе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Джордан Ларссон.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Паоло Ваноли и Леонид Федун.
Фото ФК «Спартак»
Алекс Крал.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Максименко.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Спортивный директор красно-белых подробно ответил на все вопросы.

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани в беседе с российскими журналистами подвел итоги зимней трансферной кампании, рассказал подробности всех последних сделок клуба и обозначил главные приоритеты красно-белых на будущее.

Разговор с Каттани состоялся вечером в среду после товарищеского матча красно-белых с «Ригой» (0:0) на втором дубайском сборе команды. Игру посетил председатель совета директоров клуба Леонид Федун, а также Зарема Салихова и Франко Камоцци.

2&nbsp;февраля. Дубай. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рига&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. Шамар Николсон (слева) борется за&nbsp;мяч с&nbsp;игроком &laquo;Риги&raquo;. «Спартак» опять не выиграл при Ваноли. Пока с итальянцем красно-белые еще не побеждали

Федун, «Рига», Жиго

— Матч с «Ригой» в Дубае посетил Леонид Федун. Обсуждали ли вы с ним трансферную кампанию? Доволен ли владелец тем, как идут дела?

— Да, он доволен тем, как клуб поработал на рынке зимой. Но, конечно же, определять все будут только результаты команды. Я бы сравнил это с «Формулой-1». Представьте, что вы провели невероятно быстрый пит-стоп. Но это еще не все — ведь впереди значительная часть гонки. И все решится на трассе. И важнее всего — приехать первым.

Я счастлив, что нам удалось сделать, но эта работа будет оцениваться относительно результатов «Спартака». Думаю, мы сделали все необходимое, особенно учитывая имевшиеся в последние недели проблемы — ситуацию с Жиго, к примеру. Но в целом все, что планировалось изначально, совершить удалось.

Что до матча с «Ригой», мы не так много времени обсуждали его. Мистер Федун сделал несколько персональных комментариев по игрокам. Думаю, он остался доволен в первую очередь отношением футболистов к делу. В особенности игрой в обороне. Команда очень хорошо проявила себя в этом компоненте, хотя для ребят сейчас момент наибольшей усталости, когда крайне сложно возвращаться на свои позиции, правильно реагировать на различные ситуации и так далее. Я рад, что мистер Федун увидел эту работу и оценил ее.

— Проясните ситуацию с Жиго: платит ли «Спартак» «Марселю» за аренду игрока? И сколько заработает, когда Самюэль отправится во французский клуб летом?

— Нет. Мы ничего не платим. Вообще ситуация была очень непростая для нас, потому что на «Спартак» оказывалось огромное давление со стороны нескольких клубов, желавших забрать его в январе, включая «Марсель». Во время моих контактов с ними я четко дал понять, что сейчас Жиго мы не отпустим. Да, мы потеряли возможность получить за него не то чтобы большие, но неплохие деньги. Однако я всегда говорил, что куда хуже для команды будет потерять сейчас этого игрока.

Благодарен «Марселю» за их профессиональное отношение во время переговоров. В итоге мы договорились о продаже сейчас и аренде в «Спартаке» до лета. Вы спросили о сумме трансфера. Она составит 500 тысяч евро. Думаю, мы стали первым клубом в России, который получил деньги за игрока, которого уже потерял. Считаю, в данной ситуации все было сделано грамотно.

Самуэль Жиго. Уход Жиго — кошмар для болельщиков «Спартака». Он не работает в команде — живет ею

— Вопрос Жиго был большой проблемой?

— Сказал бы, что это была не проблема, а сложность. Мы хотим придерживаться нашей стратегии. А нашей стратегией было удержать Жиго в команде. Я старался сделать для этого все, что мог, но было уже поздно. Причем поздно было еще прошлым летом. Думаю, вариант продлить Самюэля был в минувшем сезоне. По крайней мере постараться продлить.

Что до переговоров с «Марселем», не скажу, что они были сложными. Мы довольно быстро нашли общий язык и договорились. Я понимал, сколько может заплатить французский клуб, понимал, что мы не отдадим игрока бесплатно и не отдадим сейчас. «Марсель» отнесся к «Спартаку» с большим уважением, и мы пытались найти дружеское решение, которое бы устраивало всех. Мы договорились о выплате бонусов не из-за каких-то моих магических способностей, а потому что «Спартак» — клуб, вызывающий доверие и уважение. Считаю, это был очень грамотный и хороший шаг.

Что касается самого Жиго, я сказал ему, чтобы он не беспокоился и не переживал, а спокойно доигрывал до конца контракта. И когда приходит такое предложение от хорошей команды... Марсель — это ведь всего в 80 км от Авиньона, где он родился. Так вот, когда приходит такое предложение, клуб просто не может навязывать ему какую-то линию поведения, способную поставить под угрозу подобный переход. Нужно понимать, что он сделал для клуба и что еще сделает. Уверен, он будет выкладываться на сто процентов до самого последнего матча за «Спартак».

А дальше уже вопрос стоял так: хочет ли «Спартак» счастья для игрока? Хочет дать ему спокойно доиграть сезон, а по окончании контракта — расстаться с ним на наиболее выгодных для всех условиях? И это непростая ситуация, потому что в таких переговорах ты быстро становишься то плохим парнем, то хорошим, смотря как идет диалог. Но, думаю, в итоге мы нашли хорошее решение. Как я уже сказал, причиной стало уважительное отношение к «Спартаку, и я не думаю, что многие клубы в Европе смогут получить деньги за игрока, который уже ушел.

Самюэль Жиго. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самюэль Жиго.
Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Мартинс Перейра

— Вы говорили, что трансфер Пруцева стал последним для «Спартака» зимой. Так почему же был приглашен еще и Мартинс Перейра?

— Действительно, такое было. Я так сказал, потому что с учетом подписания Пруцева трансферный бюджет практически был исчерпан. Когда ушел Хендрикс, чтобы найти ему замену, у меня было два пути: или за очень маленькие деньги найти игрока, или пойти к мистеру Федуну и попросить еще денег. И было бы большой проблемой, если бы он ответил: «О'кей». Так что я выбрал первый вариант. Понимаю, что второй был проще, но я должен уважать наши возможности, уважать бюджетные рамки.

Еще мы могли поступить так: взять игрока в аренду на полгода, а потом вернуть его. Или же сделать так, как мы и поступили, — попытаться построить что-то на перспективу. Мне кажется, второй вариант предпочтительнее, но нужно было время, чтобы выстроить переговоры правильно. Кроме того, если бы я объявил, что мы ищем иностранного футболиста, то потерял бы силу в вопросе переговоров о трансферах на выход, ведь у нас уже был избыток легионеров на тот момент.

Благодарен клубу за то, что одобрили вариант с Мартинсом Перейрой. В частности, Артему Реброву, который сейчас сидит по правую руку от меня. Он контролирует, чтобы я не нес всякой чепухи, ха-ха. Так вот тогда на пресс-конференции я не мог заявить: «Ну, мы еще купим одного игрока за очень маленькие деньги». Невозможно было предположить, как все получится. Считаю, это тоже отличная сделка: за небольшую сумму мы получили игрока в аренду с обязательством выкупа, которое наступит при определенных условиях. Это не будет иметь негативное влияние на бюджет, поскольку кандидата на усиление летом мы получили уже сегодня. Сумма аренды составила 500 тысяч евро, а сумма выкупа составит 6,4 миллиона евро.

Кристофер Мартинс Перейра. «Спартак» наконец-то нашел опорного полузащитника. Ради игрока из Люксембурга красно-белые пожертвовали Понсе

— При выполнении каких условий наступит обязательство выкупа?

— О, эти условия очень простые. Мы получаем игрока, который будет играть за «Спартак» долгие годы. Как я уже сказал раньше, мы не купили его прямо сейчас только потому, что закончился трансферный бюджет. Это не тот случай, когда мы взяли его в аренду, чтобы попробовать и решить, остается он или нет. Никаких сомнений в его нужности у нас нет. Добавлю также, что мне очень повезло — «Спартак» пришел в нужное время, потому что после нас в «Янг Бойз» по Мартинсу обратился большой клуб. Случись это на несколько дней раньше, нам было бы уже очень сложно забрать его...

— А что за клуб это был?

— Не скажу вам название. Это клуб из бундеслиги. Думаю, несложно догадаться, какой именно.

— Ранее в РПЛ играл лишь один люксембуржец — и это был уровень «Уфы». Как игрок сборной Люксембурга поможет «Спартаку» стать чемпионом?

— Буду откровенен, я не смотрел ни одного матча Перейры за сборную. И меня не волнует его национальность. Он начал играть за основную команду своего клуба в 16 лет, он играл в академии «Лиона» — одной из лучших в Европе. Потом он переехал в Швейцарию, где стал чемпионом страны.

Впервые я наблюдал за ним в сезоне-2017/18, когда он играл в аренде в «Труа». Я видел его в матчах за клуб — в матчах Лиги чемпионов. Думаю, игры против «Аталанты» или «Манчестер Юнайтед», в которых он был одним из лучших на поле, более показательны, чем матчи за сборную. Во всяком случае, я предпочитаю смотреть его в таких матчах. Я постоянно видел прогресс игрока, а качество футбола в играх против «МЮ», «Аталанты» и «Вильярреала» ясно показывало, что он достиг уровня большого клуба.

Кристофер Мартинш Перейра и Лука Каттани. Фото ФК «Спартак»
Кристофер Мартинш Перейра и Лука Каттани.
Фото ФК «Спартак»

«Зенит», бонусы

— «Спартак» купил игроков из чемпионатов Бельгии, Австрии и Швейцарии. Клуб не может себе позволить покупать в топ-лигах и задорого, как «Зенит», к примеру?

— А кого «Зенит» в последнее время купил из топ-лиг? Если вы говорите про Малкома, то он пришел два или три года назад. Если я верно помню, в этом сезоне они купили двух игроков из РПЛ и одного молодого парня из Бразилии. Для меня данный вопрос однозначен: ты можешь покупать игрока из топ-лиги, только когда для этого есть все нужные условия. В прошлом «Спартак» поступил очень умно, приобретя Мозеса. Это потрясающий футболист с отличной ментальностью. Но это вовсе не означает, что любой игрок из АПЛ подойдет для России. Есть много примеров, когда футболисты из ведущих европейских лиг приезжали в Россию и не играли на том же уровне, что и ранее. Можно привести такие примеры даже со спартаковскими игроками.

С моей точки зрения, ментальная адаптация важнее всего. Если игрок с большим именем с мощным резюме из большого клуба переходит к вам, это не всегда означает, что это будет большой игрок на поле в составе вашей команды. Для меня приоритетнее, чтобы игроки приходили в «Спартак», рассматривая его важным шагом в карьере. А мы с их помощью могли быстро развивать команду. Я знаю историю Мартинса Перейры. У него есть возможность и качества для выступления в больших лигах и больших командах. А потому счастлив, что он выбрал «Спартак» в такой важный момент своей карьеры.

Расскажу вам один момент про этого футболиста. У Мартинса Перейры в контракте прописан индивидуальный бонус исключительно за трофеи. Ну и за победы, как у всех футболистов. Нет бонусов ни за количество матчей, ни за количество голов или что-то еще. Только трофеи. И игрок, который соглашается на такие условия, показывает свою правильную ментальность. Потому что, если не будет побед, не будет и бонусов. Думаю, это очень хороший пример, а ведь этому парню всего 24 года.

Кристофер Мартинш Перейра приехал за трофеями. Фото ФК «Спартак»
Кристофер Мартинш Перейра приехал за трофеями.
Фото ФК «Спартак»

Понсе

— Почему «Спартак» решил расстаться с Эсекьелем Понсе? И каковы условия для его обязательного выкупа «Эльче»?

— Понсе — фантастический парень. Он был первым из игроков, с которым я поговорил, приехав в Москву. Он попросил о встрече. Скажу, что он понимал свою ситуацию. Понсе восстанавливался после травмы — не хочу сказать, что серьезной, но тем не менее, — полученной еще в конце сентября. И это было проблемой: Понсе нуждался в восстановлении и игровой практике. В практике особенно сильно. «Спартак» не мог ждать его, потому что команде нужно как можно быстрее наверстывать упущенное. Я боялся, что, оставшись в «Спартаке» до конца сезона, Понсе не получит практики, а значит, не сможет набрать ту форму, что была у него до травмы. И нужно было найти способ помочь ему вернуть прежние кондиции.

Понсе — отличный футболист. И вариантов его трудоустройства у нас было много. Но почти все клубы, искавшие себе форварда, были примерно в тех же условиях, что и «Спартак»: они не могли ждать его полного восстановления. «Эльче» решился взять игрока сейчас. Сумма выкупа составит 4 миллиона евро плюс бонусы, а обязательство выкупа наступит при определенном проценте проведенных Понсе матчей.

Завершая по Эзе: «Спартак» не мог ждать его восстановления и обеспечить игровую практику, а контракт Понсе заканчивается в 2023 году. Таким образом, летом мы могли бы получить игрока, пропустившего большую часть прошлого сезона с действующим всего лишь год контрактом. Попытайся мы продать его летом, вряд ли удалось бы получить достаточно хорошие деньги. Так что между риском оказаться в подобной ситуации и возможностью получить что-то сейчас мы выбрали второй вариант. Надеюсь, он сможет набрать оптимальные кондиции...

Эсекиэль Понсе. Понсе покидает «Спартак». Аргентинец стал жертвой схемы Ваноли

Ох, слушайте, у меня тут сюрприз: ко мне пришел нежданный гость.

— Привет, друзья! Всем привет! — к монитору подошел главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли. — Я зашел просто поприветствовать вас. Желаю плодотворной работы. Всего хорошего, чао!

— Ну а теперь — неприятный сюрприз! — появился на экране монитора Артем Ребров.

— Вот такие дела. Я просто всегда держу дверь в свой номер открытой, чтобы каждый мог зайти, когда понадобится, — объяснил появление Ваноли Лука Каттани. — Думаю, Мистер хотел еще раз пересмотреть матч с «Ригой». Сделаем с ним это позже. Продолжаем.

— Еще один вопрос по поводу Мартинса Перейры: вас не смутило то, сколько игр он пропустил из-за травм за свою карьеру?

— Да, у него в прошлом было две травмы, из-за которых он выбывал надолго. Но, если я не ошибаюсь, в нынешнем сезоне он пропустил один или два матча из-за травм. Никаких рисков на будущее прежние травмы не несут. Ну и, разумеется, Мартинс Перейра прошел полное медобследование перед подписанием соглашения со «Спартаком», которое не выявило проблем. В этом сезоне он сыграл 26 игр и 1861 минуту... В «Спартаке» только Джикия, Жиго и Айртон провели на поле больше времени, чем он.

Эсекьель Понсе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Эсекьель Понсе.
Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бакаев, Ларссон

— В 2022 году заканчиваются контракты у Селихова, Кутепова, Рассказова и Бакаева. С кем из них «Спартак» планирует продлить контракт?

— Нет-нет, у Селихова контракт действует до 2023 года. Его нет в этом списке. Говоря о других футболистах, все три ситуации абсолютно разные. Сейчас мы ведем диалог со всеми тремя, но нужно время. Надеюсь, что в ближайшие дни у нас будут какие-то новости — это не обязательно касается игроков, чьи контракты заканчиваются в этом году, но мы готовим кое-что на будущее. Для «Спартака» очень важно иметь долгосрочные контракты с игроками, у которых есть потенциал. Так мы уже сделали в случае с Умяровым, Айртоном и Игнатовым. Работаем и над соглашением других игроков — надеемся закрыть эти вопросы в ближайшие дни.

— Срок соглашения с Джорданом Ларссоном также истекает в 2023 году. Я разговаривал с ним на сборе в Дубае, и он не стал комментировать вопрос о продлении своего контракта со «Спартаком». Может быть, вы прокомментируете?

— Да, я могу сделать это. Думаю, в данный момент Джордану нужно просто оставаться спокойным и не думать об этом. Конечно, мы разговариваем об этом. Сейчас первоначальная задача и клуба, и игрока заключается в том, чтобы вернуться на уровень прошлого сезона. После этого мы будем смотреть. Сейчас мы сфокусированы на работе и хотим помочь Джордану вернуться на уровень фантастического для него сезона-2020/21.

Джордан Ларссон. «Забил 15 в прошлом году, а теперь — ни одного. На месте фанатов я тоже был бы зол». Ларссон — о смене тренера, голевой засухе и рождении сына

— То есть вы обсуждали с ним продление, но нового контракта клуб пока не предложил?

— Нет, пока не обсуждали с Ларссоном продление контракта. Самое главное, чтобы прежний Ларссон вернулся. Мы открыты для диалога, но Джордану нужно работать — после этого мы обсудим с ним вопрос о контракте. Вопрос Ларссона — это вопрос упорной работы.

— По тренировочным матчам Бакаев произвел хорошее впечатление. Какова ситуация с его продлением?

— Бакаев очень хорошо себя проявляет. На каждой тренировке Зелимхан работает очень усердно, показывает серьезное отношение к делу. Я вижу это. Но пока немного рано говорить о контракте Бакаева. У нас есть достаточно времени, чтобы обсудить этот вопрос.

На меня не давит необходимость немедленно продлить контракты со всеми игроками, которые есть в «Спартаке», — просто невозможно продлить сразу 24-25 контрактов. Есть ситуации, которые лучше разрешить как можно раньше: таковая была в декабре с Айртоном, к примеру. Зелимхан Бакаев хочет остаться в «Спартаке». Сейчас у нас открытая ситуация, посмотрим, как будут развиваться события. Одного желания игрока остаться не всегда достаточно, потому что есть много деталей, которые требуется проанализировать.

Джордан Ларссон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Джордан Ларссон.
Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ваноли

— Правда, что идея пригласить Мартинса Перейру принадлежит Паоло Ваноли? Будет ли он ключевой фигурой на поле в будущем?

— Дней десять назад, после того как было принято решение об отъезде Хендрикса, я зашел в комнату Паоло Ваноли, где был также Марко Донадель, чтобы обсудить кандидатуру опорного полузащитника. У меня было несколько кандидатов, и первым номером шел Мартинс Перейра. Я показал Ваноли этого игрока, он ему понравился. Паоло сказал: «Интересно. Очень хорошо». Потом я показал второго, Ваноли отреагировал: «Мне больше понравился первый». Я показал третьего, тренер сказал: «Нет, первый все же лучше». Когда Ваноли начал смотреть нарезку по четвертому кандидату, он спросил меня: «А как зовут первого парня?» В общем, я показал, на мой взгляд, четыре лучших варианта усиления этой позиции, и Ваноли выбрал Мартинса Перейру.

Повторюсь, что Мартинс Перейра — это игрок, которого «Спартак» планирует купить. Было не так просто заполучить Мартинса в аренду, потому что мы понимали, что есть много клубов, готовых предложить больше денег за этот трансфер. Я счастлив, что нам удалось совершить эту сделку.

Паоло Ваноли. По принципам Конте. Подойдут ли «Спартаку» жесткость и дисциплина Ваноли?

— То есть клуб видит в нем игрока основы на долгие годы?

— Уверен, это именно тот игрок, который будет ключевым на поле в будущем. У него есть качества, которых не то чтобы не хватало «Спартаку», но они были не так сильно выражены. С технической, тактической и физической точек зрения Мартинс Перейра — именно тот игрок, в котором нуждался «Спартак». Но вам не нужен Лука Каттани, чтобы знать это. Я долгое время слышал эту фразу — как вы называете оборонительного полузащитника? Опорник! Вот, если я правильно понимаю, болельщики долго задавались вопросом: где опорник? Ребров вот подсказывает мне, что нужна была «собака». Какую-то опорную собаку, ха-ха...

Паоло Ваноли и Леонид Федун. Фото ФК «Спартак»
Паоло Ваноли и Леонид Федун.
Фото ФК «Спартак»

Крал

— Крал навещал команду в Дубае. Удалось ли вам пообщаться о его будущем в «Спартаке»?

— Честно говоря, нет. Когда Крал был в Дубае, я закрылся в своем номере и работал. Алекс был здесь в момент, когда было очень много дел, было несколько важных переговоров. Даже не было времени, чтобы выйти из номера и увидеться с ним.

— Мог ли Крал вернуться в «Спартак» этой зимой? Рассматривали ли вы такую возможность?

— Если честно, один раз мы перекинулись с Ваноли парой слов об этом варианте... Когда я пришел к нему в номер, мы говорили о четырех опорных полузащитниках, но в реальности было около 25-30 кандидатов. Многие имена, появлявшиеся в российских СМИ, были в этом списке — это правда. Изначально мы рассматривали много вариантов, но подробно — ни один.

Говоря о Крале, пока я не знаю, что может случиться. Есть вероятность, что Алекс вернется в «Спартак» летом. Из того, что я слышал о Крале, он фантастический профессионал, отличный игрок. Его возвращение зависит от многих факторов. Также не стоит забывать о лимите на легионеров, который тоже может измениться. А возможно, он захочет продолжить играть в Англии, так что пока рано о чем-то говорить.

Алекс Крал. «Есть вариант вернуться в «Спартак», остаться в «Вест Хэме» или уйти в другой клуб». Крал — о сложностях в АПЛ и общении с Ваноли

— Многие уже отметили, что Паоло Ваноли — очень эмоциональный и жесткий тренер на поле. Как вам работается с ним? Помогает ли такая строгая дисциплина российским игрокам?

— Паоло такой эмоциональный не только на поле, но и когда вы идете с ним попить кофе. Его стиль — жить футболом, и такой подход мне очень импонирует. Именно поэтому его выбрал «Спартак»: потому что главное качество, которое искал клуб, — чтобы тренер мог заряжать команду своей энергией. И речь не только про тренировки. Важно, чтобы это происходило на постоянной основе. Я счастлив, что игроки прислушиваются к Паоло. Им важно его мнение, а также те требования, которые он предъявляет к футболистам. Это то, что дает мне наиболее позитивное чувство относительно нашего будущего.

Ваноли — фантастический тренер, так как ему важны самые мельчайшие детали. Даже те, на которые многие не обращают внимания. И чем больше он погружается в детали, тем больше игроки понимают, что с этим тренером они могут развиваться — и индивидуально, и как команда.

Алекс Крал. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алекс Крал.
Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Кутепов, Свинов, Максименко

— Правда ли, что клуб готов расстаться с Ильей Кутеповым? И начали ли вы уже поиски того центрального защитника, которым «Спартак» смог бы заменить Самюэля Жиго?

— Кутепов мне очень нравится, и я надеюсь, что он останется в «Спартаке». Илья мне импонирует не только как игрок, но и как человек. Он действительно фантастический парень. Не стану сейчас многое говорить про Кутепова, так как рядом сидит Артем Ребров и он будет ревновать, потому что я всегда всем должен рассказывать только про него: «Артем Ребров лучший! Все остальные идут уже после него!» Ха-ха-ха.

По поводу замены Жиго я начал думать, но все не так просто. Хорошо, что у меня есть время для размышлений. Я не знаю подходящих игроков на этой позиции с завершающимися летом контрактами, чтобы легко заменить Жиго. И не думаю, что мы будем искать усиление среди таких кандидатов. Мы пока подумаем, а решение примем весной. Оно будет критически важным в контексте следующего сезона, но лучше принимать подобные решения не сейчас. Сейчас было важно сохранить Самюэля, потому что найти ему равноценную замену в январе было бы еще сложнее.

Я хочу вернуться к Реброву — сказать еще пару слов о нем. То, как Артем работает, — это очень серьезный уровень. Он действует порой непредсказуемо, для всех его способности стали большим сюрпризом. И я очень доволен этим, потому что я один из тех, кто несет ответственность за решение утвердить его на данную роль в структуре клуба. А в клубе Ребровым довольны уже сейчас, плюс он быстро прогрессирует. Он приносил пользу «Спартаку» как игрок и точно будет приносить пользу как менеджер.

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— Приглашение Свинова говорит о том, что клуб больше не рассчитывает на Максименко? Пошли слухи, что «Спартак» хочет отдать его в аренду.

— По Свинову была следующая ситуация: когда Артем Ребров закончил играть, я сказал ему: «Давай искать тебе замену». Он провел поиски и предложил нам Свинова, который очень хорошо себя зарекомендовал в «Факеле», — был одним из лучших вратарей в ФНЛ. Но приглашение Свинова никак не связано с Максименко и его ситуацией. Илья — молодой вратарь, у которого все впереди. А сейчас ему нужно набраться терпения. Однако уже в прошлой товарищеской игре со «Слованом» он продемонстрировал свои способности, сделав очень хороший сейв.

Что касается Максименко, он точно останется в «Спартаке». Понятно, что Селихов себя очень здорово показал на отрезке до зимней паузы, но мы доверяем обоим этим вратарям и не считаем, что кого-то необходимо отдать за практикой в другую команду. Нам нужно иметь двух хороших вратарей. Таковы реалии современного футбола: одного хорошего вратаря для команды недостаточно. У Максименко были негативные моменты по ходу этого сезона, но для нас этой истории больше нет. Демонстрацией нашего отношения к Александру стало продление контракта с ним. Мы ему доверяем и никуда не хотим отдавать.

Александр Максименко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Максименко.
Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Зимние трансферы

— С уходом Понсе и приобретением Мартинса Перейры можно ли сказать, что «Спартак» завершил зимнюю трансферную кампанию?

— Ответ очень прост: на данный момент лимит в России подразумевает наличие в команде не более восьми легионеров. Поэтому те иностранцы, которые нас должны были покинуть, ушли. Не думаю, что с точки зрения трансферов у нас что-то еще поменяется этой зимой. Однако мы были очень динамичны на этом отрезке. Были вещи, которые мы запланировали еще в декабре: нам было понятно, что настал тот момент, когда в команде нужно что-то менять: постараться сохранить молодых и очень перспективных игроков, а также укрепить команду новичками. Мы попробовали выполнить обе эти задачи, для этого было совершено много трансферов.

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Уверен, что мы добьемся нужного результата. И надеюсь, что это случится достаточно быстро.

Понятно, что мы не можем ставить задачу перед Свиновым, Классеном или Пруцевым изменить команду уже сейчас. Но очевидно, что мы будем требовать большего от Перейры и Николсона — это совершенно ясно. Конечно, чтобы исправить нынешнюю ситуацию, «Спартаку» недостаточно приобретения двух таких игроков. Но это то, что мы планируем на будущее. В зимнее трансферное окно в команду пришло много футболистов. Надеюсь, что этого будет достаточно.

Алекс Крал
Джордан Ларссон
Зелимхан Бакаев
Илья Кутепов
Самюэль Жиго
Эсекиэль Понсе
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
Леонид Федун
Лука Каттани
Паоло Ваноли
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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