Спортивный директор красно-белых подробно ответил на все вопросы.

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани в беседе с российскими журналистами подвел итоги зимней трансферной кампании, рассказал подробности всех последних сделок клуба и обозначил главные приоритеты красно-белых на будущее.

Разговор с Каттани состоялся вечером в среду после товарищеского матча красно-белых с «Ригой» (0:0) на втором дубайском сборе команды. Игру посетил председатель совета директоров клуба Леонид Федун, а также Зарема Салихова и Франко Камоцци.

Федун, «Рига», Жиго

— Матч с «Ригой» в Дубае посетил Леонид Федун. Обсуждали ли вы с ним трансферную кампанию? Доволен ли владелец тем, как идут дела?

— Да, он доволен тем, как клуб поработал на рынке зимой. Но, конечно же, определять все будут только результаты команды. Я бы сравнил это с «Формулой-1». Представьте, что вы провели невероятно быстрый пит-стоп. Но это еще не все — ведь впереди значительная часть гонки. И все решится на трассе. И важнее всего — приехать первым.

Я счастлив, что нам удалось сделать, но эта работа будет оцениваться относительно результатов «Спартака». Думаю, мы сделали все необходимое, особенно учитывая имевшиеся в последние недели проблемы — ситуацию с Жиго, к примеру. Но в целом все, что планировалось изначально, совершить удалось.

Что до матча с «Ригой», мы не так много времени обсуждали его. Мистер Федун сделал несколько персональных комментариев по игрокам. Думаю, он остался доволен в первую очередь отношением футболистов к делу. В особенности игрой в обороне. Команда очень хорошо проявила себя в этом компоненте, хотя для ребят сейчас момент наибольшей усталости, когда крайне сложно возвращаться на свои позиции, правильно реагировать на различные ситуации и так далее. Я рад, что мистер Федун увидел эту работу и оценил ее.

— Проясните ситуацию с Жиго: платит ли «Спартак» «Марселю» за аренду игрока? И сколько заработает, когда Самюэль отправится во французский клуб летом?

— Нет. Мы ничего не платим. Вообще ситуация была очень непростая для нас, потому что на «Спартак» оказывалось огромное давление со стороны нескольких клубов, желавших забрать его в январе, включая «Марсель». Во время моих контактов с ними я четко дал понять, что сейчас Жиго мы не отпустим. Да, мы потеряли возможность получить за него не то чтобы большие, но неплохие деньги. Однако я всегда говорил, что куда хуже для команды будет потерять сейчас этого игрока.

Благодарен «Марселю» за их профессиональное отношение во время переговоров. В итоге мы договорились о продаже сейчас и аренде в «Спартаке» до лета. Вы спросили о сумме трансфера. Она составит 500 тысяч евро. Думаю, мы стали первым клубом в России, который получил деньги за игрока, которого уже потерял. Считаю, в данной ситуации все было сделано грамотно.

— Вопрос Жиго был большой проблемой?

— Сказал бы, что это была не проблема, а сложность. Мы хотим придерживаться нашей стратегии. А нашей стратегией было удержать Жиго в команде. Я старался сделать для этого все, что мог, но было уже поздно. Причем поздно было еще прошлым летом. Думаю, вариант продлить Самюэля был в минувшем сезоне. По крайней мере постараться продлить.

Что до переговоров с «Марселем», не скажу, что они были сложными. Мы довольно быстро нашли общий язык и договорились. Я понимал, сколько может заплатить французский клуб, понимал, что мы не отдадим игрока бесплатно и не отдадим сейчас. «Марсель» отнесся к «Спартаку» с большим уважением, и мы пытались найти дружеское решение, которое бы устраивало всех. Мы договорились о выплате бонусов не из-за каких-то моих магических способностей, а потому что «Спартак» — клуб, вызывающий доверие и уважение. Считаю, это был очень грамотный и хороший шаг.

Что касается самого Жиго, я сказал ему, чтобы он не беспокоился и не переживал, а спокойно доигрывал до конца контракта. И когда приходит такое предложение от хорошей команды... Марсель — это ведь всего в 80 км от Авиньона, где он родился. Так вот, когда приходит такое предложение, клуб просто не может навязывать ему какую-то линию поведения, способную поставить под угрозу подобный переход. Нужно понимать, что он сделал для клуба и что еще сделает. Уверен, он будет выкладываться на сто процентов до самого последнего матча за «Спартак».

А дальше уже вопрос стоял так: хочет ли «Спартак» счастья для игрока? Хочет дать ему спокойно доиграть сезон, а по окончании контракта — расстаться с ним на наиболее выгодных для всех условиях? И это непростая ситуация, потому что в таких переговорах ты быстро становишься то плохим парнем, то хорошим, смотря как идет диалог. Но, думаю, в итоге мы нашли хорошее решение. Как я уже сказал, причиной стало уважительное отношение к «Спартаку, и я не думаю, что многие клубы в Европе смогут получить деньги за игрока, который уже ушел.

Самюэль Жиго. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Мартинс Перейра

— Вы говорили, что трансфер Пруцева стал последним для «Спартака» зимой. Так почему же был приглашен еще и Мартинс Перейра?

— Действительно, такое было. Я так сказал, потому что с учетом подписания Пруцева трансферный бюджет практически был исчерпан. Когда ушел Хендрикс, чтобы найти ему замену, у меня было два пути: или за очень маленькие деньги найти игрока, или пойти к мистеру Федуну и попросить еще денег. И было бы большой проблемой, если бы он ответил: «О'кей». Так что я выбрал первый вариант. Понимаю, что второй был проще, но я должен уважать наши возможности, уважать бюджетные рамки.

Еще мы могли поступить так: взять игрока в аренду на полгода, а потом вернуть его. Или же сделать так, как мы и поступили, — попытаться построить что-то на перспективу. Мне кажется, второй вариант предпочтительнее, но нужно было время, чтобы выстроить переговоры правильно. Кроме того, если бы я объявил, что мы ищем иностранного футболиста, то потерял бы силу в вопросе переговоров о трансферах на выход, ведь у нас уже был избыток легионеров на тот момент.

Благодарен клубу за то, что одобрили вариант с Мартинсом Перейрой. В частности, Артему Реброву, который сейчас сидит по правую руку от меня. Он контролирует, чтобы я не нес всякой чепухи, ха-ха. Так вот тогда на пресс-конференции я не мог заявить: «Ну, мы еще купим одного игрока за очень маленькие деньги». Невозможно было предположить, как все получится. Считаю, это тоже отличная сделка: за небольшую сумму мы получили игрока в аренду с обязательством выкупа, которое наступит при определенных условиях. Это не будет иметь негативное влияние на бюджет, поскольку кандидата на усиление летом мы получили уже сегодня. Сумма аренды составила 500 тысяч евро, а сумма выкупа составит 6,4 миллиона евро.

— При выполнении каких условий наступит обязательство выкупа?

— О, эти условия очень простые. Мы получаем игрока, который будет играть за «Спартак» долгие годы. Как я уже сказал раньше, мы не купили его прямо сейчас только потому, что закончился трансферный бюджет. Это не тот случай, когда мы взяли его в аренду, чтобы попробовать и решить, остается он или нет. Никаких сомнений в его нужности у нас нет. Добавлю также, что мне очень повезло — «Спартак» пришел в нужное время, потому что после нас в «Янг Бойз» по Мартинсу обратился большой клуб. Случись это на несколько дней раньше, нам было бы уже очень сложно забрать его...

— А что за клуб это был?

— Не скажу вам название. Это клуб из бундеслиги. Думаю, несложно догадаться, какой именно.

— Ранее в РПЛ играл лишь один люксембуржец — и это был уровень «Уфы». Как игрок сборной Люксембурга поможет «Спартаку» стать чемпионом?

— Буду откровенен, я не смотрел ни одного матча Перейры за сборную. И меня не волнует его национальность. Он начал играть за основную команду своего клуба в 16 лет, он играл в академии «Лиона» — одной из лучших в Европе. Потом он переехал в Швейцарию, где стал чемпионом страны.

Впервые я наблюдал за ним в сезоне-2017/18, когда он играл в аренде в «Труа». Я видел его в матчах за клуб — в матчах Лиги чемпионов. Думаю, игры против «Аталанты» или «Манчестер Юнайтед», в которых он был одним из лучших на поле, более показательны, чем матчи за сборную. Во всяком случае, я предпочитаю смотреть его в таких матчах. Я постоянно видел прогресс игрока, а качество футбола в играх против «МЮ», «Аталанты» и «Вильярреала» ясно показывало, что он достиг уровня большого клуба.

Кристофер Мартинш Перейра и Лука Каттани. Фото ФК «Спартак»

«Зенит», бонусы

— «Спартак» купил игроков из чемпионатов Бельгии, Австрии и Швейцарии. Клуб не может себе позволить покупать в топ-лигах и задорого, как «Зенит», к примеру?

— А кого «Зенит» в последнее время купил из топ-лиг? Если вы говорите про Малкома, то он пришел два или три года назад. Если я верно помню, в этом сезоне они купили двух игроков из РПЛ и одного молодого парня из Бразилии. Для меня данный вопрос однозначен: ты можешь покупать игрока из топ-лиги, только когда для этого есть все нужные условия. В прошлом «Спартак» поступил очень умно, приобретя Мозеса. Это потрясающий футболист с отличной ментальностью. Но это вовсе не означает, что любой игрок из АПЛ подойдет для России. Есть много примеров, когда футболисты из ведущих европейских лиг приезжали в Россию и не играли на том же уровне, что и ранее. Можно привести такие примеры даже со спартаковскими игроками.

С моей точки зрения, ментальная адаптация важнее всего. Если игрок с большим именем с мощным резюме из большого клуба переходит к вам, это не всегда означает, что это будет большой игрок на поле в составе вашей команды. Для меня приоритетнее, чтобы игроки приходили в «Спартак», рассматривая его важным шагом в карьере. А мы с их помощью могли быстро развивать команду. Я знаю историю Мартинса Перейры. У него есть возможность и качества для выступления в больших лигах и больших командах. А потому счастлив, что он выбрал «Спартак» в такой важный момент своей карьеры.

Расскажу вам один момент про этого футболиста. У Мартинса Перейры в контракте прописан индивидуальный бонус исключительно за трофеи. Ну и за победы, как у всех футболистов. Нет бонусов ни за количество матчей, ни за количество голов или что-то еще. Только трофеи. И игрок, который соглашается на такие условия, показывает свою правильную ментальность. Потому что, если не будет побед, не будет и бонусов. Думаю, это очень хороший пример, а ведь этому парню всего 24 года.

Кристофер Мартинш Перейра приехал за трофеями. Фото ФК «Спартак»

Понсе

— Почему «Спартак» решил расстаться с Эсекьелем Понсе? И каковы условия для его обязательного выкупа «Эльче»?

— Понсе — фантастический парень. Он был первым из игроков, с которым я поговорил, приехав в Москву. Он попросил о встрече. Скажу, что он понимал свою ситуацию. Понсе восстанавливался после травмы — не хочу сказать, что серьезной, но тем не менее, — полученной еще в конце сентября. И это было проблемой: Понсе нуждался в восстановлении и игровой практике. В практике особенно сильно. «Спартак» не мог ждать его, потому что команде нужно как можно быстрее наверстывать упущенное. Я боялся, что, оставшись в «Спартаке» до конца сезона, Понсе не получит практики, а значит, не сможет набрать ту форму, что была у него до травмы. И нужно было найти способ помочь ему вернуть прежние кондиции.

Понсе — отличный футболист. И вариантов его трудоустройства у нас было много. Но почти все клубы, искавшие себе форварда, были примерно в тех же условиях, что и «Спартак»: они не могли ждать его полного восстановления. «Эльче» решился взять игрока сейчас. Сумма выкупа составит 4 миллиона евро плюс бонусы, а обязательство выкупа наступит при определенном проценте проведенных Понсе матчей.

Завершая по Эзе: «Спартак» не мог ждать его восстановления и обеспечить игровую практику, а контракт Понсе заканчивается в 2023 году. Таким образом, летом мы могли бы получить игрока, пропустившего большую часть прошлого сезона с действующим всего лишь год контрактом. Попытайся мы продать его летом, вряд ли удалось бы получить достаточно хорошие деньги. Так что между риском оказаться в подобной ситуации и возможностью получить что-то сейчас мы выбрали второй вариант. Надеюсь, он сможет набрать оптимальные кондиции...

Ох, слушайте, у меня тут сюрприз: ко мне пришел нежданный гость.

— Привет, друзья! Всем привет! — к монитору подошел главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли. — Я зашел просто поприветствовать вас. Желаю плодотворной работы. Всего хорошего, чао!

— Ну а теперь — неприятный сюрприз! — появился на экране монитора Артем Ребров.

— Вот такие дела. Я просто всегда держу дверь в свой номер открытой, чтобы каждый мог зайти, когда понадобится, — объяснил появление Ваноли Лука Каттани. — Думаю, Мистер хотел еще раз пересмотреть матч с «Ригой». Сделаем с ним это позже. Продолжаем.

— Еще один вопрос по поводу Мартинса Перейры: вас не смутило то, сколько игр он пропустил из-за травм за свою карьеру?

— Да, у него в прошлом было две травмы, из-за которых он выбывал надолго. Но, если я не ошибаюсь, в нынешнем сезоне он пропустил один или два матча из-за травм. Никаких рисков на будущее прежние травмы не несут. Ну и, разумеется, Мартинс Перейра прошел полное медобследование перед подписанием соглашения со «Спартаком», которое не выявило проблем. В этом сезоне он сыграл 26 игр и 1861 минуту... В «Спартаке» только Джикия, Жиго и Айртон провели на поле больше времени, чем он.

Эсекьель Понсе. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бакаев, Ларссон

— В 2022 году заканчиваются контракты у Селихова, Кутепова, Рассказова и Бакаева. С кем из них «Спартак» планирует продлить контракт?

— Нет-нет, у Селихова контракт действует до 2023 года. Его нет в этом списке. Говоря о других футболистах, все три ситуации абсолютно разные. Сейчас мы ведем диалог со всеми тремя, но нужно время. Надеюсь, что в ближайшие дни у нас будут какие-то новости — это не обязательно касается игроков, чьи контракты заканчиваются в этом году, но мы готовим кое-что на будущее. Для «Спартака» очень важно иметь долгосрочные контракты с игроками, у которых есть потенциал. Так мы уже сделали в случае с Умяровым, Айртоном и Игнатовым. Работаем и над соглашением других игроков — надеемся закрыть эти вопросы в ближайшие дни.

— Срок соглашения с Джорданом Ларссоном также истекает в 2023 году. Я разговаривал с ним на сборе в Дубае, и он не стал комментировать вопрос о продлении своего контракта со «Спартаком». Может быть, вы прокомментируете?

— Да, я могу сделать это. Думаю, в данный момент Джордану нужно просто оставаться спокойным и не думать об этом. Конечно, мы разговариваем об этом. Сейчас первоначальная задача и клуба, и игрока заключается в том, чтобы вернуться на уровень прошлого сезона. После этого мы будем смотреть. Сейчас мы сфокусированы на работе и хотим помочь Джордану вернуться на уровень фантастического для него сезона-2020/21.

— То есть вы обсуждали с ним продление, но нового контракта клуб пока не предложил?

— Нет, пока не обсуждали с Ларссоном продление контракта. Самое главное, чтобы прежний Ларссон вернулся. Мы открыты для диалога, но Джордану нужно работать — после этого мы обсудим с ним вопрос о контракте. Вопрос Ларссона — это вопрос упорной работы.

— По тренировочным матчам Бакаев произвел хорошее впечатление. Какова ситуация с его продлением?

— Бакаев очень хорошо себя проявляет. На каждой тренировке Зелимхан работает очень усердно, показывает серьезное отношение к делу. Я вижу это. Но пока немного рано говорить о контракте Бакаева. У нас есть достаточно времени, чтобы обсудить этот вопрос.

На меня не давит необходимость немедленно продлить контракты со всеми игроками, которые есть в «Спартаке», — просто невозможно продлить сразу 24-25 контрактов. Есть ситуации, которые лучше разрешить как можно раньше: таковая была в декабре с Айртоном, к примеру. Зелимхан Бакаев хочет остаться в «Спартаке». Сейчас у нас открытая ситуация, посмотрим, как будут развиваться события. Одного желания игрока остаться не всегда достаточно, потому что есть много деталей, которые требуется проанализировать.

Джордан Ларссон. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ваноли

— Правда, что идея пригласить Мартинса Перейру принадлежит Паоло Ваноли? Будет ли он ключевой фигурой на поле в будущем?

— Дней десять назад, после того как было принято решение об отъезде Хендрикса, я зашел в комнату Паоло Ваноли, где был также Марко Донадель, чтобы обсудить кандидатуру опорного полузащитника. У меня было несколько кандидатов, и первым номером шел Мартинс Перейра. Я показал Ваноли этого игрока, он ему понравился. Паоло сказал: «Интересно. Очень хорошо». Потом я показал второго, Ваноли отреагировал: «Мне больше понравился первый». Я показал третьего, тренер сказал: «Нет, первый все же лучше». Когда Ваноли начал смотреть нарезку по четвертому кандидату, он спросил меня: «А как зовут первого парня?» В общем, я показал, на мой взгляд, четыре лучших варианта усиления этой позиции, и Ваноли выбрал Мартинса Перейру.

Повторюсь, что Мартинс Перейра — это игрок, которого «Спартак» планирует купить. Было не так просто заполучить Мартинса в аренду, потому что мы понимали, что есть много клубов, готовых предложить больше денег за этот трансфер. Я счастлив, что нам удалось совершить эту сделку.

— То есть клуб видит в нем игрока основы на долгие годы?

— Уверен, это именно тот игрок, который будет ключевым на поле в будущем. У него есть качества, которых не то чтобы не хватало «Спартаку», но они были не так сильно выражены. С технической, тактической и физической точек зрения Мартинс Перейра — именно тот игрок, в котором нуждался «Спартак». Но вам не нужен Лука Каттани, чтобы знать это. Я долгое время слышал эту фразу — как вы называете оборонительного полузащитника? Опорник! Вот, если я правильно понимаю, болельщики долго задавались вопросом: где опорник? Ребров вот подсказывает мне, что нужна была «собака». Какую-то опорную собаку, ха-ха...

Паоло Ваноли и Леонид Федун. Фото ФК «Спартак»

Крал

— Крал навещал команду в Дубае. Удалось ли вам пообщаться о его будущем в «Спартаке»?

— Честно говоря, нет. Когда Крал был в Дубае, я закрылся в своем номере и работал. Алекс был здесь в момент, когда было очень много дел, было несколько важных переговоров. Даже не было времени, чтобы выйти из номера и увидеться с ним.

— Мог ли Крал вернуться в «Спартак» этой зимой? Рассматривали ли вы такую возможность?

— Если честно, один раз мы перекинулись с Ваноли парой слов об этом варианте... Когда я пришел к нему в номер, мы говорили о четырех опорных полузащитниках, но в реальности было около 25-30 кандидатов. Многие имена, появлявшиеся в российских СМИ, были в этом списке — это правда. Изначально мы рассматривали много вариантов, но подробно — ни один.

Говоря о Крале, пока я не знаю, что может случиться. Есть вероятность, что Алекс вернется в «Спартак» летом. Из того, что я слышал о Крале, он фантастический профессионал, отличный игрок. Его возвращение зависит от многих факторов. Также не стоит забывать о лимите на легионеров, который тоже может измениться. А возможно, он захочет продолжить играть в Англии, так что пока рано о чем-то говорить.

— Многие уже отметили, что Паоло Ваноли — очень эмоциональный и жесткий тренер на поле. Как вам работается с ним? Помогает ли такая строгая дисциплина российским игрокам?

— Паоло такой эмоциональный не только на поле, но и когда вы идете с ним попить кофе. Его стиль — жить футболом, и такой подход мне очень импонирует. Именно поэтому его выбрал «Спартак»: потому что главное качество, которое искал клуб, — чтобы тренер мог заряжать команду своей энергией. И речь не только про тренировки. Важно, чтобы это происходило на постоянной основе. Я счастлив, что игроки прислушиваются к Паоло. Им важно его мнение, а также те требования, которые он предъявляет к футболистам. Это то, что дает мне наиболее позитивное чувство относительно нашего будущего.

Ваноли — фантастический тренер, так как ему важны самые мельчайшие детали. Даже те, на которые многие не обращают внимания. И чем больше он погружается в детали, тем больше игроки понимают, что с этим тренером они могут развиваться — и индивидуально, и как команда.

Алекс Крал. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Кутепов, Свинов, Максименко

— Правда ли, что клуб готов расстаться с Ильей Кутеповым? И начали ли вы уже поиски того центрального защитника, которым «Спартак» смог бы заменить Самюэля Жиго?

— Кутепов мне очень нравится, и я надеюсь, что он останется в «Спартаке». Илья мне импонирует не только как игрок, но и как человек. Он действительно фантастический парень. Не стану сейчас многое говорить про Кутепова, так как рядом сидит Артем Ребров и он будет ревновать, потому что я всегда всем должен рассказывать только про него: «Артем Ребров лучший! Все остальные идут уже после него!» Ха-ха-ха.

По поводу замены Жиго я начал думать, но все не так просто. Хорошо, что у меня есть время для размышлений. Я не знаю подходящих игроков на этой позиции с завершающимися летом контрактами, чтобы легко заменить Жиго. И не думаю, что мы будем искать усиление среди таких кандидатов. Мы пока подумаем, а решение примем весной. Оно будет критически важным в контексте следующего сезона, но лучше принимать подобные решения не сейчас. Сейчас было важно сохранить Самюэля, потому что найти ему равноценную замену в январе было бы еще сложнее.

Я хочу вернуться к Реброву — сказать еще пару слов о нем. То, как Артем работает, — это очень серьезный уровень. Он действует порой непредсказуемо, для всех его способности стали большим сюрпризом. И я очень доволен этим, потому что я один из тех, кто несет ответственность за решение утвердить его на данную роль в структуре клуба. А в клубе Ребровым довольны уже сейчас, плюс он быстро прогрессирует. Он приносил пользу «Спартаку» как игрок и точно будет приносить пользу как менеджер.

— Приглашение Свинова говорит о том, что клуб больше не рассчитывает на Максименко? Пошли слухи, что «Спартак» хочет отдать его в аренду.

— По Свинову была следующая ситуация: когда Артем Ребров закончил играть, я сказал ему: «Давай искать тебе замену». Он провел поиски и предложил нам Свинова, который очень хорошо себя зарекомендовал в «Факеле», — был одним из лучших вратарей в ФНЛ. Но приглашение Свинова никак не связано с Максименко и его ситуацией. Илья — молодой вратарь, у которого все впереди. А сейчас ему нужно набраться терпения. Однако уже в прошлой товарищеской игре со «Слованом» он продемонстрировал свои способности, сделав очень хороший сейв.

Что касается Максименко, он точно останется в «Спартаке». Понятно, что Селихов себя очень здорово показал на отрезке до зимней паузы, но мы доверяем обоим этим вратарям и не считаем, что кого-то необходимо отдать за практикой в другую команду. Нам нужно иметь двух хороших вратарей. Таковы реалии современного футбола: одного хорошего вратаря для команды недостаточно. У Максименко были негативные моменты по ходу этого сезона, но для нас этой истории больше нет. Демонстрацией нашего отношения к Александру стало продление контракта с ним. Мы ему доверяем и никуда не хотим отдавать.

Александр Максименко. Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Зимние трансферы

— С уходом Понсе и приобретением Мартинса Перейры можно ли сказать, что «Спартак» завершил зимнюю трансферную кампанию?

— Ответ очень прост: на данный момент лимит в России подразумевает наличие в команде не более восьми легионеров. Поэтому те иностранцы, которые нас должны были покинуть, ушли. Не думаю, что с точки зрения трансферов у нас что-то еще поменяется этой зимой. Однако мы были очень динамичны на этом отрезке. Были вещи, которые мы запланировали еще в декабре: нам было понятно, что настал тот момент, когда в команде нужно что-то менять: постараться сохранить молодых и очень перспективных игроков, а также укрепить команду новичками. Мы попробовали выполнить обе эти задачи, для этого было совершено много трансферов.

Уверен, что мы добьемся нужного результата. И надеюсь, что это случится достаточно быстро.

Понятно, что мы не можем ставить задачу перед Свиновым, Классеном или Пруцевым изменить команду уже сейчас. Но очевидно, что мы будем требовать большего от Перейры и Николсона — это совершенно ясно. Конечно, чтобы исправить нынешнюю ситуацию, «Спартаку» недостаточно приобретения двух таких игроков. Но это то, что мы планируем на будущее. В зимнее трансферное окно в команду пришло много футболистов. Надеюсь, что этого будет достаточно.