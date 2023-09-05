В «Краснодар» перешел тренер-аналитик из «Урала»

Тренер-аналитик «Урала» Дмитрий Столбиков перешел на аналогичную должность в «Краснодаре». Специалист работал в екатеринбургском клубе с 2008 года.

Напомним, что в «Краснодаре» создан первый в России научно-аналитический центр, занимающийся изучением в сфере футбола.

После 7-го тура «Краснодар» с 17 очками лидирует в РПЛ. 16 сентября команда сыграет с «Ахматом». Начало — в 16.30 мск.