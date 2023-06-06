Карпин рассказал, что не общался с «Динамо» и «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своих планах на будущее.

— Вы намерены остаться в «Ростове», с учетом всех проблем в прошедшем сезоне — нет перелетов, легионеров?

— Я не задумывался о сложном сезоне, перелетах, переездах. Что есть, то есть. Мы тут при чем? — приводит «РБ Спорт» слова Карпина.

— Получается, остаетесь на следующий сезон в «Ростове»?

— У меня контракт с «Ростовом» на пять лет, на всякий случай.

— Иногда в СМИ всплывает информация, что вами интересуются «Спартак» и «Динамо».

— А я здесь при чем?

— Эти клубы общались с вами?

— Со мной никто не общался.

— Будет ли продлен контракт с Полозом?

— Если договорятся, то да.

— Какая у вас мечта на сегодня? Ранее вы говорили, что ваша мечта — чтобы все как можно скорее закончилось в мире.

— Чтобы жена сына родила.

По итогам сезона «Ростов» занял четвертое место в чемпионате России. Победителем РПЛ в пятый раз подряд стал «Зенит». Серебряные медали завоевал ЦСКА, бронзовые награды достались «Спартаку».

Карпин возглавил «Ростов» в 2017 году. С 2021 года он также является главным тренером сборной России.