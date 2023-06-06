Федотов ответил на вопрос об интересе ЦСКА к Антону Миранчуку

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию об интересе клуба к полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку.

— Коллеги пишут, что «Локомотив» готов отпустить Миранчука. Рассуждая потенциально, был бы вам интересен Антон как игрок?

— Мы подумаем, так сразу сказать не можем. После этого вопроса газеты сразу будут с заголовками «ЦСКА покупает Миранчука».

— Ну тут формулировка другая.

— При любой формулировке, поверьте, что будет так. Трансферы любят тишину.

Ранее «Чемпионат» сообщил о том, что руководство «Локомотива» готово продать ряд футболистов, в том числе и Антона Миранчука.

В текущем сезоне 27-летний российский футболист провел 34 матча за «Локомотив», забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.