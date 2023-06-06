Федотов — о борьбе с «Зенитом» за золото РПЛ: «У ЦСКА есть цель — быть первым»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в комментарии корреспонденту «СЭ» высказался о возможности борьбы с «Зенитом» за золото РПЛ.

— Сергей Иванов, близко общающийся с руководством ЦСКА, сказал, что чтобы скинуть «Зенит» с трона, армейцам нужно сильно увеличить бюджет. А этого, по его словам, в скором времени ожидать нельзя. Вы разделяете данную позицию или считаете, что и так можно бороться с «Зенитом»?

— Нехорошее слово. Борются на татами бойцы, а мы играем все-таки в футбол. Прекрасно понимаем, что всегда влияет множество факторов, и мы всегда говорим о том, что не нужно стоять на месте и нужно развиваться. У ЦСКА есть цель быть первым, есть даже слоган — ЦСКА всегда будет первым. Априори получается, что нет других целей и задач, кроме как двигаться вперед и заниматься более высокие места.

ЦСКА по итогам сезона РПЛ-2022/23 занял второе место и завоевал серебряные медали. Армейцы в 30 матчах набрали 58 очков и впервые с сезона-2017/18 выиграли награды чемпионата России.

Чемпионом России по итогам сезона стал «Зенит», набравший 70 очков в 30 матчах. Бронзовые медали турнира завоевал «Спартак» (54), четвертым стал «Ростов» (53).