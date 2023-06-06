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Сегодня, 15:00

Федотов — о борьбе с «Зенитом» за золото РПЛ: «У ЦСКА есть цель — быть первым»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в комментарии корреспонденту «СЭ» высказался о возможности борьбы с «Зенитом» за золото РПЛ.

— Сергей Иванов, близко общающийся с руководством ЦСКА, сказал, что чтобы скинуть «Зенит» с трона, армейцам нужно сильно увеличить бюджет. А этого, по его словам, в скором времени ожидать нельзя. Вы разделяете данную позицию или считаете, что и так можно бороться с «Зенитом»?

— Нехорошее слово. Борются на татами бойцы, а мы играем все-таки в футбол. Прекрасно понимаем, что всегда влияет множество факторов, и мы всегда говорим о том, что не нужно стоять на месте и нужно развиваться. У ЦСКА есть цель быть первым, есть даже слоган — ЦСКА всегда будет первым. Априори получается, что нет других целей и задач, кроме как двигаться вперед и заниматься более высокие места.

ЦСКА по итогам сезона РПЛ-2022/23 занял второе место и завоевал серебряные медали. Армейцы в 30 матчах набрали 58 очков и впервые с сезона-2017/18 выиграли награды чемпионата России.

Чемпионом России по итогам сезона стал «Зенит», набравший 70 очков в 30 матчах. Бронзовые медали турнира завоевал «Спартак» (54), четвертым стал «Ростов» (53).

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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