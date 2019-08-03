Карпин отметил, что в таких матчах, как с "Уралом", у "Ростова" проявляется характер

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча 4-го тура против "Урала" (2:2) отметил, что дончане проявили характер в этой встрече.

– Интересная игра была – для зрителей. Для тренеров – думаю, что не очень: качели никогда не радуют. Для зрителей – думаю, что интересная, да. Моменты были и у нас, и у "Урала" были моменты в конце, после второго гола, – сказал Карпин в эфире телеканала "Матч-Премьер".

– Команда вновь вытаскивает матч, проявила характер?

– Команда, да, закаляется, радует как раз этим – что в таких матчах проявляется характер. Характер есть, мастерство есть. Дальше все нормально будет.

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