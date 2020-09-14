РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Валерий Карпин — о матче с «Локо»: «Команда Лиги чемпионов вдесятером играла за линией мяча»

14 сентября 2020, 23:20
Валерий Карпин. Фото Константин Рыбин/РПЛ
Валерий Карпин. Фото Константин Рыбин/РПЛ
Теги:

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашнего матча 7-го тура Тиньфкофф — РПЛ с «Локомотивом» (0:0) сказал, что не имеет претензий к своим футболистам, а не устраивает его только реализация моментов. При этом специалист ответил на вопрос, стали ли соперник при Марко Николиче играть в более атакующий футбол по сравнению с Юрием Семиным.

— Вас беспокоит, что команда мало забивает? — вопрос Карпину в послематчевом комментарии для прессы.

— Беспокоило бы, если бы играли без моментов. Только игра с «Динамо» (в этом плане) вызвала беспокойство. Сегодня мы создали много шансов возле ворот соперника, который оборонялся. А это — «Локомотив», команда Лиги чемпионов, так, на всякий случай. 10 человек за линией мяча, но ребята все равно создавали моменты.

— При подготовке к матчу вы заметили, что сейчас «Локомотив» стал играть в более атакующий футбол, чем весной?

— Что это значит? Как мы позволяли — так они и играли. Тогда «Локомотив» почти не атаковал, при этом мы проиграли.

— Удовлетворены функциональным и эмоциональным состоянием команды? Кого-то можете выделить в этой игре?

— Функциональным — да, эмоциональным — тоже. Сегодня мы неудовлетворены только результатом. И никого не буду выделять, никогда этого не делаю. Все молодцы, кто-то (сыграл) лучше, кто-то хуже. По выполнению технических действий и по всему остальному претензий нет. (Артем Агапов)

Ростов — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир