Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашнего матча 7-го тура Тиньфкофф — РПЛ с «Локомотивом» (0:0) сказал, что не имеет претензий к своим футболистам, а не устраивает его только реализация моментов. При этом специалист ответил на вопрос, стали ли соперник при Марко Николиче играть в более атакующий футбол по сравнению с Юрием Семиным.

— Вас беспокоит, что команда мало забивает? — вопрос Карпину в послематчевом комментарии для прессы.

— Беспокоило бы, если бы играли без моментов. Только игра с «Динамо» (в этом плане) вызвала беспокойство. Сегодня мы создали много шансов возле ворот соперника, который оборонялся. А это — «Локомотив», команда Лиги чемпионов, так, на всякий случай. 10 человек за линией мяча, но ребята все равно создавали моменты.

— При подготовке к матчу вы заметили, что сейчас «Локомотив» стал играть в более атакующий футбол, чем весной?

— Что это значит? Как мы позволяли — так они и играли. Тогда «Локомотив» почти не атаковал, при этом мы проиграли.

— Удовлетворены функциональным и эмоциональным состоянием команды? Кого-то можете выделить в этой игре?

— Функциональным — да, эмоциональным — тоже. Сегодня мы неудовлетворены только результатом. И никого не буду выделять, никогда этого не делаю. Все молодцы, кто-то (сыграл) лучше, кто-то хуже. По выполнению технических действий и по всему остальному претензий нет. (Артем Агапов)