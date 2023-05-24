Канчельскис считает, что КДК нужно обязательно отменять красную карточку Роши

Известный экс-футболист Андрей Канчельскис считает, что КДК РФС должен отменить красную карточку защитника ЦСКА Виллиана Роши по итогам матча 28-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«Роша не знает русского языка и показал своими действиями нарушение Соболева. Но арбитры посчитали, что защитник ЦСКА адресовал жест судье. КДК нужно обязательно отменять красную карточку Роши», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

На 66-й минуте встречи Соболев после единоборства с защитником красно-синих Виллианом Рошей показал сопернику оскорбительный жест. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра. В итоге главный судья встречи Сергей Карасев удалил обоих