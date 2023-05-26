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Сегодня, 13:46

Камоцци заявил, что «Локомотив» намного опаснее с Дзюбой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на новость о продлении контракта нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Думаю, продление контракта Дзюбы — правильное решение руководства «Локомотива». Артем все еще является топ-нападающим для России и способен приносить огромную пользу любой команде. Об этом говорит его статистика. Для РПЛ это очень хороший игрок. С Дзюбой «Локомотив» намного опаснее и может рассчитывать на более высокие места в турнирной таблице», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

34-летний нападающий перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-prodlenie-kontrakta-dzyuby-pravil-noe-reshenie-s-nim-lokomotiv-namnogo-opasnee/
Артем Дзюба
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Франко Камоцци
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
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Ростов – Ахмат
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