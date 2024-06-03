Дюков ответил Володину на слова о легионерах в РПЛ: «Их чуть больше пяти процентов»

Президент РФС Александр Дюков в комментарии для «СЭ» ответил на заявление председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, раскритиковавшего действующий лимит на легионеров в российском футболе.

«Если взять профессиональных футболистов, которые участвуют в наших соревнованиях — посмотрите на количество легионеров. Чуть больше 5 процентов. 92,5 процента игроков — россияне, которые получают возможность играть. В заявках они доминируют. Есть еще 2 процента — это граждане ЕврАзЭС [Евразийское экономическое сообщество]», — сказал Дюков «СЭ».

На данный момент в заявку команды на сезон в РПЛ может войти 14 иностранных футболистов. 8 из них одновременно могут находиться на поле.