Федотов поплыл во второй части сезона. Но заслужил ли отставку?
Мнение
Казалось, что новость о назначении Станислава Черчесова в сборную Казахстана будет самой громкой в понедельник. Но в ЦСКА решили молниеносно перехватить повестку и забрать статус главного хедлайнера не только дня, но и начала месяца.
Владимир Федотов отправлен в отставку с поста главного тренера после неудачного сезона. Шестое место в РПЛ — это худший результат для клуба с момента ее образования в 2001 году. И было очевидно, что если Владимир Валентиныч останется без Кубка, то едва ли боссы простят ему такой жесткий провал. Особенно на контрасте с прошлым годом. К хорошему у нас привыкают даже быстрее, чем к титулам мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.
В целом логика высшего руководства ясна. Деньги мы вам платим хорошие, а ваша отдача по итогам этого сезона — одна порция средней картошки фри без соуса. ЦСКА установил антирекорд в РПЛ по пропущенным мячам (40), постоянно пропускал в концовках то из-за потерь концентрации, то из-за необъяснимых для игроков такого уровня ошибок и никак не мог найти баланс в игре.
Возможно, Федотова где-то подвело и тактическое упорство. Вместо того чтобы немного видоизменить любимые 3-4-3 и хоть немного добавить разнообразия, он из раза в раз делал одно и то же. Никакой тактической вариативности, только непробиваемая вера в собственные догмы. В итоге традиционно сильная весна из вечно зажигательного фестиваля Сан-Ремо превратилась в сиквел «Кошмара на улице Вязов».
Наверняка в высоких кабинетах жонглировали подобными аргументами и приняли, уверен, сложнейшее решение идти дальше без Владимира Федотова. А фраза, брошенная Романом Бабаевым сразу после, только усиливает эти доводы. «Нам требовались новые идеи и определенная перезагрузка».
Но есть вопросы и к тем, кто визировал расторжение контракта. Очевидно, что Федотов — сильный тренер. Слабые просто так не берут два подряд серебра с разными командами. А уж тем более калибра «Сочи» и в целом довольно проблемного ЦСКА. Слабые не выигрывают трофеи. И не надо говорить, что кубок — это пустой звук. До Федотова ЦСКА не выигрывал ничего с 2018-го, когда при Гончаренко взяли Суперкубок. Не нужно делать вид, будто вы избалованы трофеями и снимаете отдельный офис для их хранения.
Прошлогоднее серебро в комплекте с кубком было получено не благодаря, а вопреки. И это полностью заслуга тренерского штаба Федотова, который из ограниченной обоймы футболистов выжал максимум. Видимо, это немного подуспокоило боссов клуба, и они решили, что теперь так будет всегда. Трансферы? Да зачем они нужны, когда не в Манчестере, а на Песчаной истовый лысый гений! Справимся благодаря тактическому озарению Федотова, вечной молодости Акинфеева, лошадиному здоровью Мойзеса и ложным замахам Чалова. Обляков за пару лет переиграл, кажется, на всех позициях и легко мог бы заменить Жан-Клода Ван Дамма в образе Люка Деверо в фильме «Универсальный солдат».
Чудес не бывает, господа. Конечно, у клуба есть существенные проблемы из-за всем известных событий. Санкции несомненно влияют на трансферную политику, но совсем не укрепляться никем — так себе выход. Федотову часто подсовывали новичков уже после того, как чемпионат начался. По ходу сезона подъезжали Роша, Файзуллаев, Мойзес, Зделар и Мендес, а это ломает всю предсезонную подготовку. Приходится встраивать их уже по ходу пьесы, что всегда сильно затрудняет процесс.
Из-за кадрового голода и накопленной усталости все эти бесконечные мышечные травмы, потери концентрации в концовках и общая переутомленность на финише сезона. Когда в самом важном матче года против «Зенита» в Кубке сводит ноги практически у половины состава — это следствие той ловушки, в которой оказался Федотов.
Его будто одного зимой оставили в ледяной воде, а услышав стоны о помощи, просто предложили поэнергичнее работать конечностями.
Увольнение Владимира Федотова без шанса на реабилитацию — ошибка. Руководству ЦСКА стоило взять легендарную формулу болельщиков «Спартака» «Дайте Валере поработать» и заменить в ней всего одно слово.
Но стабильности в данном случае предпочли революцию.
Только вот уроки истории подсказывают всем нам, что это порой заканчивается еще более серьезными потрясениями и глубокими шрамами.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4