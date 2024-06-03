Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:00

Федотов поплыл во второй части сезона. Но заслужил ли отставку?

ЦСКА объявил об уходе Владимира Федотова с поста главного тренера
Виктор Ладненко
Блогер
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.
Владимир Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Армейцы решились на смену тренера.

Мнение

Казалось, что новость о назначении Станислава Черчесова в сборную Казахстана будет самой громкой в понедельник. Но в ЦСКА решили молниеносно перехватить повестку и забрать статус главного хедлайнера не только дня, но и начала месяца.

Владимир Федотов. Федотова уволили из ЦСКА. Это ошибка — он заслуживал еще один сезон

Владимир Федотов отправлен в отставку с поста главного тренера после неудачного сезона. Шестое место в РПЛ — это худший результат для клуба с момента ее образования в 2001 году. И было очевидно, что если Владимир Валентиныч останется без Кубка, то едва ли боссы простят ему такой жесткий провал. Особенно на контрасте с прошлым годом. К хорошему у нас привыкают даже быстрее, чем к титулам мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.

В целом логика высшего руководства ясна. Деньги мы вам платим хорошие, а ваша отдача по итогам этого сезона — одна порция средней картошки фри без соуса. ЦСКА установил антирекорд в РПЛ по пропущенным мячам (40), постоянно пропускал в концовках то из-за потерь концентрации, то из-за необъяснимых для игроков такого уровня ошибок и никак не мог найти баланс в игре.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Возможно, Федотова где-то подвело и тактическое упорство. Вместо того чтобы немного видоизменить любимые 3-4-3 и хоть немного добавить разнообразия, он из раза в раз делал одно и то же. Никакой тактической вариативности, только непробиваемая вера в собственные догмы. В итоге традиционно сильная весна из вечно зажигательного фестиваля Сан-Ремо превратилась в сиквел «Кошмара на улице Вязов».

Наверняка в высоких кабинетах жонглировали подобными аргументами и приняли, уверен, сложнейшее решение идти дальше без Владимира Федотова. А фраза, брошенная Романом Бабаевым сразу после, только усиливает эти доводы. «Нам требовались новые идеи и определенная перезагрузка».

Владимир Федотов. «Когда выходишь на пенальти, а в воротах Акинфеев — понимаешь: бить некуда!» Большое интервью Владимира Федотова

Но есть вопросы и к тем, кто визировал расторжение контракта. Очевидно, что Федотов — сильный тренер. Слабые просто так не берут два подряд серебра с разными командами. А уж тем более калибра «Сочи» и в целом довольно проблемного ЦСКА. Слабые не выигрывают трофеи. И не надо говорить, что кубок — это пустой звук. До Федотова ЦСКА не выигрывал ничего с 2018-го, когда при Гончаренко взяли Суперкубок. Не нужно делать вид, будто вы избалованы трофеями и снимаете отдельный офис для их хранения.

Прошлогоднее серебро в комплекте с кубком было получено не благодаря, а вопреки. И это полностью заслуга тренерского штаба Федотова, который из ограниченной обоймы футболистов выжал максимум. Видимо, это немного подуспокоило боссов клуба, и они решили, что теперь так будет всегда. Трансферы? Да зачем они нужны, когда не в Манчестере, а на Песчаной истовый лысый гений! Справимся благодаря тактическому озарению Федотова, вечной молодости Акинфеева, лошадиному здоровью Мойзеса и ложным замахам Чалова. Обляков за пару лет переиграл, кажется, на всех позициях и легко мог бы заменить Жан-Клода Ван Дамма в образе Люка Деверо в фильме «Универсальный солдат».

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чудес не бывает, господа. Конечно, у клуба есть существенные проблемы из-за всем известных событий. Санкции несомненно влияют на трансферную политику, но совсем не укрепляться никем — так себе выход. Федотову часто подсовывали новичков уже после того, как чемпионат начался. По ходу сезона подъезжали Роша, Файзуллаев, Мойзес, Зделар и Мендес, а это ломает всю предсезонную подготовку. Приходится встраивать их уже по ходу пьесы, что всегда сильно затрудняет процесс.

Из-за кадрового голода и накопленной усталости все эти бесконечные мышечные травмы, потери концентрации в концовках и общая переутомленность на финише сезона. Когда в самом важном матче года против «Зенита» в Кубке сводит ноги практически у половины состава — это следствие той ловушки, в которой оказался Федотов.

Его будто одного зимой оставили в ледяной воде, а услышав стоны о помощи, просто предложили поэнергичнее работать конечностями.

Увольнение Владимира Федотова без шанса на реабилитацию — ошибка. Руководству ЦСКА стоило взять легендарную формулу болельщиков «Спартака» «Дайте Валере поработать» и заменить в ней всего одно слово.

Но стабильности в данном случае предпочли революцию.

Только вот уроки истории подсказывают всем нам, что это порой заканчивается еще более серьезными потрясениями и глубокими шрамами.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
11
8
Читайте также
Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера «Балтики»
«Зенит» обыграл «Балтику» в суперфинале Кубка России
Чеченца задержали за участие в нападении банды Басаева на Буденновск в 1995 году
Безумный Макдэвид выбил Дадонова и затащил «Ойлерз» в финал КС! Что произошло после матча «Эдмонтон» - «Даллас»
В Киеве отвергли необходимость обращения Зеленского в КС по поводу легитимности
Минсельхоз РФ сообщил о готовности ввести режим ЧС из-за ущерба от заморозков
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
Масалитин допустил, что Федотова могли уволить из-за недовольства болельщиков ЦСКА
Федотова уволили из ЦСКА. Это ошибка — он заслуживал еще один сезон
Гладилин: «Сезон Соболева оценю на тройку с минусом — он не участвовал ни в каких бомбардирских гонках»
Тошич об увольнении Федотова: «Шестое место — это не уровень ЦСКА»
Губерниев считает, что ЦСКА должен назначить Игнашевича на пост главного тренера: «Он созрел»
Ещенко назвал переход Соболева в «Зенит» маловероятным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Судья удалил игрока, но после просмотра вернул его на поле. Было такое в сезоне РПЛ или нет?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости