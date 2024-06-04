Агент Пояркова — о будущем футболиста: «Все зависит от позиции «Ростова»

Павел Банатин, агент защитника «Ростова» Николая Пояркова, ответил на вопрос о том, где футболист может провести следующий сезон.

«У Николая закончилось арендное соглашение с «Факелом». У него действующий контракт с «Ростовом», но сейчас главный тренер команды Валерий Карпин занят сборной, поэтому как только он приступит к делам клуба, у нас будет понимание по дальнейшей ситуации Пояркова. Есть ли интерес от других клубов? Все зависит от позиции «Ростова». Как скажут, от этого и будем плясать», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

В минувшем сезоне 24-летний Поярков провел за «Ростов» и «Факел» 4 матча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.