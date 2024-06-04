Циклаури: «На игру Смолова приятно смотреть, мастерство не пропьешь!»
Бывший форвард «Крыльев Советов» Зураб Циклаури поделился мнением о дальнейшей карьере форварда «Динамо» Федора Смолова.
«Оставаться в РПЛ или куда-то уезжать — вопрос мотивации. Если Смолов еще чувствует в себе силы, то надо оставаться в нашем чемпионате. Все по-разному себя чувствуют в таком возрасте: кто-то подустает от всего и сбавляет. Другие, наоборот, начинают относиться к себе более жестко, чтобы продлить свой футбольный век.
Серьезных травм у него не было, на его игру приятно смотреть, и мастерство не пропьешь, как говорится. Думаю, он еще принесет пользу нашему чемпионату. Помню, как он великолепно играл за «Краснодар», он делал на поле всё с такой легкостью.
Мне бы хотелось, чтобы он остался здесь и не уезжал в Саудовскую Аравию. Он образованный человек, может быть, захочет куда-то поехать, но на таких людей приятно смотреть в РПЛ. Не так много у нас футболистов такого уровня", — приводит слова Циклаури Legalbet.
В минувшем сезоне 34-летний Смолов провел 34 матча, в которых забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4