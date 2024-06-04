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Агент Барриоса: «Бока» была заинтересована в Вильмаре последние два сезона, но сейчас это невозможно»

Сергей Разин
корреспондент
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Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал, что игрок продолжает следить за матчами «Бока Хуниорс».

— У него где-то миллион подписчиков из «Боки»! — приводит слова Поссо Metaratings.ru. — Каждый день они ему пишут: «Вернись к нам»! «Бока» была заинтересована в возвращении Барриоса последние два сезона, но сейчас это невозможно.

— То есть возможность такого трансфера не рассматривается?

— Сейчас — нет, но со временем такое возможно.

— Вильмар следит за результатами «Боки»?

— Он смотрит большинство их игр. Барриос — настоящий фанат!

— Многие футболисты не интересуются своим видом спорта за пределами поля. Получается, что Вильмар к таковым не относится?

— У него большая страсть к футболу. Он смотрит матчи «Боки Хуниорс» и чемпионата Колумбии через приложения на телефоне в России. Он постоянно смотрит футбол, — сказал агент.

В минувшем сезоне 30-летний колумбиец провел 39 матчей во всех турнирах, в которых сделал две результативные передачи. Барриос выступал за «Боку» с августа 2016 по февраль 2019 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-barriosa-vilmar-v-rossii-postoyanno-smotrit-matchi-boki-on-fanat-369426/
Вильмар Барриос
ФК Бока Хуниорс
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

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