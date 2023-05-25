«Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой до 2024 года

«Локомотив» объявил о продлении контракта с форвардом Артемом Дзюбой до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

Предыдущий контракт с 34-летним нападающим истекал летом 2023 года.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи.