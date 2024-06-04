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Сегодня, 05:41

Андрей Мостовой: «Зенит» стал плохо играть, много потерь очков»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением об игре команды в минувшем сезоне.

— Не могу сказать, что кто-то был прямо явный лидер, все решилось на последнем отрезке, — приводит слова Мостового «РБ Спорт». — В этом году мы все выиграли, а до этого у нас было огромное преимущество, а Кубок не дожимали. А для меня это вообще первый Кубок.

— Было страшно, что в этом году можете упустить чемпионство?

— Конечно. Много таких моментов было. Самый такой — перед последним туром, когда «Динамо» выиграло у «Крыльев». Хотя, честно, был уверен, что «Краснодар» выиграет в последнем туре. «Краснодар» играл дома, а на «Динамо» было большое давление.

— Чувствуете конкуренцию со стороны Москвы?

— Не то что конкуренцию, просто мы стали плохо играть в этом году. Много потерь очков. Не то, что кто-то стал с нами наравне. У нас 7 поражений, ну куда это...

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-mostovoj-zenit-stal-ploho-igrat-mnogo-poter-ochkov-by-lo/
Андрей Мостовой
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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