Рианчо: «Игроки «Зенита» заслужили по сигаре, запрещать — бесполезно»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал курение игроков «Зенита» после Суперфинала FONBET Кубка России против «Балтики» (2:1).

«Нет никакой проблемы в том, что футболисты «Зенита» отпраздновали победу сигарами. Они выиграли все трофеи в России и заслужили выкурить по сигаре. Может ли тренер запретить курить игрокам? Видео попало в сеть, поэтому об этом узнали. Они могли бы закурить дома и никто бы об этом не узнал. Поэтому тренеру бесполезно запрещать курение», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.