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Дивеев: «Понимаю, что не очень здорово, когда получаю травмы одну за другой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как справляется с частыми повреждениями.

«Сейчас все хорошо, слава богу. Все травмы залечил. Есть небольшие нагрузки после тренировок на голеностоп, который чуть-чуть надо подлечить. Небольшая реабилитация. А так все хорошо, тьфу-тьфу.

Голеностоп беспокоит? После тренировок и нагрузок появляется чувство, что происходит небольшое воспаление. Это будет первое время.

Это футбол. Батя мне говорит, что это спорт, ты должен быть ко всему готов. Понимаю, что это не очень здорово, когда я получаю травмы одну за другой. Это футбол, с этим надо бороться», – сказал Дивеев в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В минувшем сезоне Дивеев из-за травм провел всего 15 матчей за ЦСКА в РПЛ и FONBET Кубке России. Защитник не играл с прошлого лета по февраль этого года.

 

Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
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1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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