Рыбчинский: «Хотел бы я остаться в «Балтике»? Посмотрим»

Полузащитник «Балтики» Дмитрий Рыбчинский поделился мнением о своем будущем в клубе.

«Пока еще ничего неизвестно по поводу моего будущего. Хотел бы я остаться в «Балтике»? Посмотрим», — приводит слова Рыбчинского «РБ Спорт».

Рыбчинский был арендован «Балтикой» зимой 2024 года у «Локомотива». На счету 25-летнего игрока 17 матчей за калининградский клуб, в которых он забил гол и сделал результативную передачу.