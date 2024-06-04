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Булыкин: «Если «Зенит» решил купить Соболева, значит, клуб кем-то недоволен»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

— Любой команде нужен высокорослый нападающий, — приводит слова Булыкина «РБ Спорт». — Если «Зенит» решил купить Соболева, значит, кем-то недовольны. Такие форварды, как Соболев всегда в цене.

— Соболев — один из лучших российских нападающих?

— Я бы так не сказал, но Александр — хороший форвард. Он все умеет и знает, приносит пользу «Спартаку». Как будет в «Зените», никто не знает.

Ранее стало известно, что «Зенит», рассматривает Соболева в качестве усиления атакующей линии перед началом нового сезона. В контракте форварда с красно-белыми прописана сумма выкупа для команд РПЛ в размере 30 миллионов евро.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. Всего за московскую команду он провел 139 матчей, забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-esli-zenit-reshil-kupit-soboleva-znachit-klub-kem-to-nedovolen/
Александр Соболев
Дмитрий Булыкин
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
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25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
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Балтика – Локомотив
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25.05 16:30
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