Агент Щенникова: «Нельзя говорить, что карьера Георгия завершена»

Сергей Пушкин, агент защитника Георгия Щенникова, поделился мнением о будущем игрока.

«Точно нельзя говорить, что карьера Георгия завершена. Это вопрос к нему, я не могу за него сказать», — приводит слова Щенникова «РБ Спорт».

33-летний защитник взял паузу в карьере и занялся недвижимостью. В минувшем сезоне Щенников не сыграл ни одного матча.