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Орещук — о Писарском: «Боженька все видит. Нельзя кидать агентов»

Виталий Косик
Корреспондент
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Основатель агентства Magic Football Lab Роман Орещук высказался о неудачном выступлении нападающего Владимира Писарского в «Крыльях Советов».

«Писарский? Боженька все видит. Нельзя кидать своих агентов. Человек тебе помог, вытащил из чемпионата, который никто не знает. И Панченко правильно сказал, что ни к чему хорошему переход в «Крылья» не приведет. Никаких благ, кроме финансовых, я там не видел. Поэтому и нужен агент, который скажет: «Какие деньги?» — приводит слова Орещука Metaratings.

Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» в январе 2023 года за 1,35 миллиона евро. В составе самарского клуба он сыграл 10 матчей в РПЛ и не забил ни одного гола.

Источник: Metaratings
Владимир Сычевой (Писарский)
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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