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Калиниченко объяснил, почему хотел организовать встречу с игроками и тренером «Спартака»

22:00
Максим Калиниченко. Фото Instagram
Максим Калиниченко. Фото Instagram
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Экс-полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко объяснил, почему решил выступить с предложением провести встречу с командой. По его словам, в неформальной обстановке будет выше уровень открытости, чем в случае с официальными интервью.

«Мне скинули в чат, что я могу задать свои вопросы на пресс-конференции или в телевизионном эфире. Спасибо, да действительно могу. Только какие я ответы получу?

Вы немного не понимаете смысл неформальной встречи и официальных интервью. Уровень открытости во втором случае равен в лучшем случае процентов 50.

Почему с блогерами? Потому что именно блогеры в основном формируют мысли и вопросы фанатов, которых приглашают или хотят пригласить на встречу в клубе.

Да, я могу напрямую позвонить и капитану, и вице-капитанам, но сейчас назрел момент именно в личном общении. И, самое главное, это общение нужно прежде всего не мне и не блогерам, а именно команде, уважение к которой тает на глазах уже которую неделю.

Не очень понял реакцию, несколько резковатую, как по мне. Ведь от меня не прозвучало ничего обидного. А писать письма в век Телеграма — это моветон, уж простите", — написал в своем Telegram-канале Калиниченко.

Ранее, 27 октября, 42-летний Калиниченко предложил встретиться с главным тренером «Спартака», капитаном и вице-капитаном команды с целью обсудить обстановку в команде на фоне неудачных результатов. Глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов посоветовал экс-футболисту задать интересующий вопрос в телеэфире. Калиниченко назвал мнимой открытостью данный ответ «Спартака».

Дополнительная информация:

https://t.me/KalinaMaks25/113

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