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«Как за это все стыдно». Калиниченко о реакции «Спартака» на предложение организовать встречу

20:50
Максим Калиниченко. Фото Instagram
Максим Калиниченко. Фото Instagram
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко отреагировал на комментарий главы пресс-службы красно-белых Дмитрия Зеленова, который предложил экс-футболисту задать интересующий вопрос в телеэфире.

«В общем, что и требовалось доказать. Мнимая открытость, в стиле «а ты ваще кто такой, чтобы с тобой разговаривать. Как за это все стыдно...» — написал Калиниченко в своем Telegram-канале (пунктуация и орфография автора сохранена. — Прим. «СЭ»).

Ранее, 27 октября, 42-летний Калиниченко в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором предложил встретиться с главным тренером, капитаном и вице-капитаном с целью обсудить обстановку в команде на фоне неудачных результатов.

«Спартак» занимает 7-е место с 17 очками в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 12 туров.

Дополнительная информация:

https://t.me/KalinaMaks25/111

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  • wasp00000

    Этот Олег обычный дегенерат!

    27.10.2021

  • Иван Карманов

    надоели) устроили свиньи разборки, это самое для них время)) а все остальные тут причем?))) комментировать свинячью переписку в телеге?)))

    27.10.2021

  • Береги руку, Сеня!

    Лечись дядя.

    27.10.2021

  • Дядя Саня

    Спартак был в СССР,в истории России Спартака небыло никогда,девяностые забудьте,ОПГ ресурс все помнят,как были чемпионства позорные и купленные!

    27.10.2021

  • Олег 70

    мне далеко до вас поросенок серж))

    27.10.2021

  • serg1001

    вы,олег, еб*нутый?

    27.10.2021

  • Максим Морозов

    Калиниченко лучший. Видно как он сильно переживает.

    27.10.2021

  • Береги руку, Сеня!

    Макс, почему стыдно, почему не бесит? Ведь Спартак будет всегда, а ЭТИ когда-нибудь, но уйдут.

    27.10.2021

  • Олег 70

    А ты .Калина не понимал чоли-когда ты окунался в свинарник в 2000???Это тебе благодарность от секты за верное служение клубу)))

    27.10.2021