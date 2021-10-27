«Как за это все стыдно». Калиниченко о реакции «Спартака» на предложение организовать встречу
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко отреагировал на комментарий главы пресс-службы красно-белых Дмитрия Зеленова, который предложил экс-футболисту задать интересующий вопрос в телеэфире.
«В общем, что и требовалось доказать. Мнимая открытость, в стиле «а ты ваще кто такой, чтобы с тобой разговаривать. Как за это все стыдно...» — написал Калиниченко в своем Telegram-канале (пунктуация и орфография автора сохранена. — Прим. «СЭ»).
Ранее, 27 октября, 42-летний Калиниченко в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором предложил встретиться с главным тренером, капитаном и вице-капитаном с целью обсудить обстановку в команде на фоне неудачных результатов.
«Спартак» занимает 7-е место с 17 очками в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 12 туров.
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wasp00000
Этот Олег обычный дегенерат!
27.10.2021
Иван Карманов
надоели) устроили свиньи разборки, это самое для них время)) а все остальные тут причем?))) комментировать свинячью переписку в телеге?)))
27.10.2021
Береги руку, Сеня!
Лечись дядя.
27.10.2021
Дядя Саня
Спартак был в СССР,в истории России Спартака небыло никогда,девяностые забудьте,ОПГ ресурс все помнят,как были чемпионства позорные и купленные!
27.10.2021
Олег 70
мне далеко до вас поросенок серж))
27.10.2021
serg1001
вы,олег, еб*нутый?
27.10.2021
Максим Морозов
Калиниченко лучший. Видно как он сильно переживает.
27.10.2021
Береги руку, Сеня!
Макс, почему стыдно, почему не бесит? Ведь Спартак будет всегда, а ЭТИ когда-нибудь, но уйдут.
27.10.2021
Олег 70
А ты .Калина не понимал чоли-когда ты окунался в свинарник в 2000???Это тебе благодарность от секты за верное служение клубу)))
27.10.2021