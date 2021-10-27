«Как за это все стыдно». Калиниченко о реакции «Спартака» на предложение организовать встречу

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко отреагировал на комментарий главы пресс-службы красно-белых Дмитрия Зеленова, который предложил экс-футболисту задать интересующий вопрос в телеэфире.

«В общем, что и требовалось доказать. Мнимая открытость, в стиле «а ты ваще кто такой, чтобы с тобой разговаривать. Как за это все стыдно...» — написал Калиниченко в своем Telegram-канале (пунктуация и орфография автора сохранена. — Прим. «СЭ»).

Ранее, 27 октября, 42-летний Калиниченко в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором предложил встретиться с главным тренером, капитаном и вице-капитаном с целью обсудить обстановку в команде на фоне неудачных результатов.

«Спартак» занимает 7-е место с 17 очками в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 12 туров.