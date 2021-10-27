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«Спартак» продлил контракт с Умяровым

21:43
Наиль Умяров. Фото ФК «Спартак»
Наиль Умяров. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» и полузащитник Наиль Умяров продлили соглашение, сообщает официальный сайт клуба.

Указано, что теперь контракт игрока до конца сезона-2025/26.

21-летний Умяров выступает за «Спартак» с 2019 года. За основную команду красно-белых он провел 67 матчей.

Воспитанник академии «Чертаново» играл за сборные России различных возрастов, а в марте этого года дебютировал за молодежную сборную страны, где стал капитаном.

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Евгений Петров все материалы автора

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