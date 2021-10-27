В «Спартаке» отреагировали на предложение Калиниченко организовать встречу с командой

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал «СЭ» высказывание экс-футболиста красно-белых Максима Калиниченко, который ранее предложил клубу организовать встречу.

Ранее, 27 октября, 42-летний Калиниченко в своем Telegram-канале опубликовал пост, в котором предложил встретиться с главным тренером, капитаном и вице-капитаном с целью обсудить обстановку в команде на фоне неудачных результатов.

«У Максима Калиниченко как эксперта основного вещателя есть возможность задать все интересующие его вопросы в эфире, где он регулярно появляется. А то, о чем мы говорим — встреча с болельщиками, которые такой возможности не имеют, в отличие от популярных экспертов, журналистов и блогеров. Болельщики, кстати, обратились к нам напрямую, а не через Telegram-канал. При случае подскажем уважаемому Максиму, как это делается», — сказал Зеленов «СЭ».

24 октября в Санкт-Петербурге «Спартак» разгромно проиграл «Зениту» (1:7) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ. 20 октября москвичи уступили «Лестеру» (3:4) в игре группового турнира Лиги Европы.