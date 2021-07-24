Кафельников похвалил «Спартак» после поражения от «Рубина»
22:27
Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников остался доволен игрой красно-белых в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:1). По его словам, несмотря на поражение, «Спартак» выглядел очень хорошо.
«Если даже не победим ни одного матча в чемпионате, но в каждом матче будет самоотдача, как сегодня, буду очень доволен все равно», — написал Кафельников в Twitter.
Напомним, что «Спартак» также похвалил экс-полузащитник красно-белых Максим Калиниченко.
Это был первый официальный матч для нового главного тренера красно-белых Руи Витории. В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с «Крыльями Советов» (30 июля).
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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