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«Спартак» проиграл матч открытия сезона РПЛ впервые с 2011

22:25
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Московский «Спартак» со счетом 0:1 уступил казанскому «Рубину» в матче первого тура Тинькофф РПЛ.

«Спартак» провел первый официальный матч под руководством португальского тренера Руя Витории. В мае специалист подписал двухлетний контракт с российской командой, сменив на посту немца Доменико Тедеско.

«Спартак» проиграл матч открытия сезона РПЛ впервые с 2011 года (0:4 с «Ростовом»). Тогда тренером красно-белых был Валерий Карпин.

Рубин — Спартак

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Иван Шитик все материалы автора

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