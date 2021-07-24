Московский «Спартак» со счетом 0:1 уступил казанскому «Рубину» в матче первого тура Тинькофф РПЛ.

«Спартак» провел первый официальный матч под руководством португальского тренера Руя Витории. В мае специалист подписал двухлетний контракт с российской командой, сменив на посту немца Доменико Тедеско.

«Спартак» проиграл матч открытия сезона РПЛ впервые с 2011 года (0:4 с «Ростовом»). Тогда тренером красно-белых был Валерий Карпин.