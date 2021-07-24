Калиниченко: «После этого матча кидать камни в «Спартак» нельзя»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко остался доволен игрой красно-белых в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:1). По его словам, несмотря на поражение, «Спартак» играл интересно и неравнодушно.

«Это было похоже на футбол. После этого матча кидать камни в эту команду нельзя. Были ошибки, да. Но это было интересно и неравнодушно. Смотрим дальше. Гораздо больше «да», чем «нет», — написал Калиниченко в Twitter.

Напомним, это был первый официальный матч для нового главного тренера красно-белых Руи Витории. В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с «Крыльями Советов» (30 июля).