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Калиниченко: «После этого матча кидать камни в «Спартак» нельзя»

22:20
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко остался доволен игрой красно-белых в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:1). По его словам, несмотря на поражение, «Спартак» играл интересно и неравнодушно.

«Это было похоже на футбол. После этого матча кидать камни в эту команду нельзя. Были ошибки, да. Но это было интересно и неравнодушно. Смотрим дальше. Гораздо больше «да», чем «нет», — написал Калиниченко в Twitter.

Напомним, это был первый официальный матч для нового главного тренера красно-белых Руи Витории. В следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с «Крыльями Советов» (30 июля).

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