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«Балтика» поблагодарила Игнашевича за работу в клубе

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Сергей Игнашевич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пресс-служба «Балтики» выступила с заявлением по поводу ухода Сергея Игнашевича с поста главного тренера команды.

44-летний специалист объявил о своем решении после поражения от «Зенита» (1:2) в суперфинале Кубка России.

«Благодарим Сергея Николаевича за почти три года профессиональной работы в нашем клубе и искренне желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении «Балтики».

Под руководством Игнашевича «Балтика» провела 105 матчей во всех турнирах, одержала 44 победы, потерпела 34 поражения и 27 раз сыграла вничью.

По итогам сезона-2023/24 «Балтика» заняла 15-е место в РПЛ и вылетела в первую лигу.

Сергей Игнашевич
Футбол
ФК Балтика
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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Оренбург – Спартак
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