Алексей Миллер: «Русская футбольная тройка примчалась в Петербург»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер — о трех трофеях сине-бело-голубых в сезоне-2023/24.

— Все три кубка этого сезона — наши!

Русская футбольная тройка примчалась сегодня в Петербург.

Это настоящий восторг!

Всех с победой!

«Зенит» — Чемпион! — цитирует Миллера официальный сайт клуба.

В воскресенье «Зенит» обыграл «Балтику» (2:1) в суперфинале FONBET Кубка России и выиграл третий трофей после побед в OLIMPBET-Суперкубке и чемпионате страны.