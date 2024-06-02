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Сегодня, 21:07

Дюков высказался о давлении на РФС в ситуации с Безруковым

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о том, испытывает ли организация давление в ситуации с полузащитником «Рубина» Русланом Безруковым.

«Давление на РФС в ситуации с Безруковым? КДК и комитет по этике работают постоянно. Это не единственный случай, который рассматривается на комитете по этике», — заявил Дюков.

24 апреля после матча 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин» (0:2) Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над конкурентом «быков» по таблице в РПЛ.

Комитет по этике РФС должен был рассмотреть дело Безрукова 21 мая, однако рассмотрение было перенесено в связи с отсутствием игрока на заседании. Позже футболист заявил, что не закроется от СМИ после заседания комитета, которое должно состояться 4 июня.

Руслан Безруков
Футбол
РФС
Александр Дюков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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 2 : 1
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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 2 : 0
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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

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П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

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ЦСКА

 24 1 9
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Пари Нижний Новгород

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