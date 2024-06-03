Костомаров: «Вряд ли фигурное катание в России станет популярнее футбола»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров поделился мнением о популярности фигурного катания и футбола.

«Сможет ли когда-нибудь фигурное катание стать популярнее футбола? Вряд ли, но в какие-то моменты фигурное катание смотрят побольше, чем футбол. Например, когда мы выступали на Олимпийских играх, чемпионатах мира, когда болели за наших девочек, за Алексея Ягудина, за Женю Плющенко. Фигурное катание — один из самых любимых видов спорта в нашей стране. Но сравнивать футбол и фигурное катание невозможно», — приводит слова Костомарова «КП Спорт».