Панченко объяснил, почему 30 лет назад было сложнее оформить пента-трик

Спортивный директор СКА-Ростов и бывший футболист «КАМАЗа» Виктор Панченко считает, что 30 лет назад было сложнее оформить пента-трик.

«Пента-трик однозначно было сложнее оформить 30 лет назад. Тогда футбол был совершенно другой. Все боролись за каждый мяч, никто не хотел проигрывать. Были настоящие битвы. Сейчас поля быстрее, другая тактика, мячи летящие какие-то. Нашими мячами тяжело вообще было забить», — цитирует Панченко Legalbet.

В 29-м туре РПЛ нападающий «Зенита» Матео Кассьерра забил пять мячей в матче против «Ахмата» (5:1), повторив рекорд 30-летней давности.