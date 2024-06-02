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Сегодня, 20:20

Панченко объяснил, почему 30 лет назад было сложнее оформить пента-трик

Алина Савинова
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Спортивный директор СКА-Ростов и бывший футболист «КАМАЗа» Виктор Панченко считает, что 30 лет назад было сложнее оформить пента-трик.

«Пента-трик однозначно было сложнее оформить 30 лет назад. Тогда футбол был совершенно другой. Все боролись за каждый мяч, никто не хотел проигрывать. Были настоящие битвы. Сейчас поля быстрее, другая тактика, мячи летящие какие-то. Нашими мячами тяжело вообще было забить», — цитирует Панченко Legalbet.

В 29-м туре РПЛ нападающий «Зенита» Матео Кассьерра забил пять мячей в матче против «Ахмата» (5:1), повторив рекорд 30-летней давности.

Источник: Legalbet
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
Виктор Панченко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Зенит

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Динамо

 15
П
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Локомотив

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Динамо

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