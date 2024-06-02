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Фильцов: «Лантратов так вписался в «Локомотив», будто играет там уже давным-давно»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Локомотива» и «Рубина» Александр Фильцов поделился мнением о том, кто из голкиперов РПЛ мог бы отправиться играть в европейский чемпионат.

«Кто из российских вратарей вслед за Сафоновым мог бы уехать в Европу? Тут, конечно, должно совпасть несколько факторов. Сафонов на протяжении нескольких сезонов был основным вратарем «Краснодара». Еще кого-то назвать сложно, не назову фамилию. Могу выделить Лантратова из «Локомотива». Он так вписался в команду, будто играет там уже давным-давно. У него очень много спасений. Его игра надежна и приносит пользу команде», — цитирует Фильцова Legalbet.

Ранее появилась информация о том, что 25-летний вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов может перейти в «ПСЖ». Сообщалось, что россиянин подпишет 5-летний контракт с французским клубом. Парижане заплатят за его трансфер 20 миллионов евро.

Источник: Legalbet
Александр Фильцов
Футбол
РПЛ
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2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
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 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
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 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
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 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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