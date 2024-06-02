Фильцов: «Лантратов так вписался в «Локомотив», будто играет там уже давным-давно»

Бывший вратарь «Локомотива» и «Рубина» Александр Фильцов поделился мнением о том, кто из голкиперов РПЛ мог бы отправиться играть в европейский чемпионат.

«Кто из российских вратарей вслед за Сафоновым мог бы уехать в Европу? Тут, конечно, должно совпасть несколько факторов. Сафонов на протяжении нескольких сезонов был основным вратарем «Краснодара». Еще кого-то назвать сложно, не назову фамилию. Могу выделить Лантратова из «Локомотива». Он так вписался в команду, будто играет там уже давным-давно. У него очень много спасений. Его игра надежна и приносит пользу команде», — цитирует Фильцова Legalbet.

Ранее появилась информация о том, что 25-летний вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов может перейти в «ПСЖ». Сообщалось, что россиянин подпишет 5-летний контракт с французским клубом. Парижане заплатят за его трансфер 20 миллионов евро.