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Два финала подряд после хандры в «Виннипеге». Тренер Бобровского заждался Кубка Стэнли

Пол Морис вывел «Флориду» в финал Кубка Стэнли
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Флориды» Пол Морис.
Пол Морис.
Фото USA Today Sports
Пол Морис работает в НХЛ почти 30 лет, но так и не становился чемпионом.

Два финала за два года — к такому результату привел «Флориду» главный тренер Пол Морис. Серию с «Рейнджерс» «Пантерз» закрыли за шесть матчей, подтвердив звание лучшей команды конференции. Финал «Востока» получился очень близким. Пять из шести игр закончились с разницей в одну шайбу, но «Флорида» справедливо прошла дальше.

«Пантерз» выключили лидеров «Рейнджерс» и остановили победителя регулярного чемпионата. Артемий Панарин забросил первую шайбу в серии слишком поздно. Завалили финал «Востока» Мика Зибанежад и Крис Крайдер — на двоих они набрали скромные 4 очка.

Гол Владимира Тарасенко в&nbsp;шестом матче серии с &laquo;Рейнджерс&raquo;. Панарин забил, но слишком поздно. Бобровский и Тарасенко — в финале Кубка Стэнли!

Два финала за два года — большой успех в современной НХЛ. Независимо от того, как завершится золотая серия, можно с уверенностью заявить, что Морис строит из «Флориды» команду-династию. Последним клубом с аналогичным достижением была «Тампа».

«Лайтнинг» шагнули дальше и сыграли в трех финалах подряд. Два из них закончились брызгами чемпионского шампанского и народными гуляниями. Морис идет по пути титулованного Джона Купера. Без Кубка Стэнли послевкусие от двух лет останется скверное, но Морис за короткое время заработал статус самого успешного тренера франшизы «Флориды».

Хотя назначение Пола, сменившего Эндрю Брюнетта после выигрыша регулярки и провала в плей-офф, изначально выглядело сомнительным решением. Морис — ветеран своего дела. Достаточно напомнить, что главным тренером в НХЛ канадец стал еще в 28 лет. Однако последний титул датируется далеким 1995 годом, когда подающий надежды тренер выиграл юниорскую Лигу Онтарио вместе с «Детройт Джуниорс». Интеллигентность и коммуникабельность помогли Морису продвигаться по карьерной лестнице. Главным на уровне НХЛ канадец работает с сезона-1995/96. Скоро Пол отметит 30-летний юбилей, но заветный кубок он так и не выиграл.

«Хартфорд», позднее «Каролина», «Торонто», возвращение в «Каролину», командировка в магнитогорский «Металлург», «Виннипег» — за годы в клубах элитных лиг не сложилось понимания, готов ли Морис привести команду к чемпионству. В разные сезоны наставник чередовал успешные отрезки, когда, не владея шикарным составом, удавалось прыгнуть выше головы, с отрезками, когда сеял безнадегу в хорошо укомплектованных клубах. Последнее описание подходит «Виннипегу».

Главный тренер &laquo;Флориды&raquo; Пол Морис и&nbsp;игроки команды. «Российский хоккей по-прежнему совершенно иной, чем в Америке». Пол Морис — о россиянах «Флориды» и работе в «Магнитке»

Морис по собственному желанию покинул «Джетс» после семи лет работы. Он сам попросил руководство об увольнении и сравнивал команду с тяжелым камнем, который устал толкать в гору. По обреченным комментариям тренера читалось, что Мориса накрыл творческий кризис. Неудивительно, что сразу поползли слухи о пенсии или переходе на менее влиятельную и ответственную административную должность. Выгоревший в «Виннипеге» Морис отдыхал недолго. Уже в межсезонье-2022 опытный тренер откликнулся на предложение «Флориды», и жизнь перевернулась.

В новом клубе специалист получил сильный состав и доверие руководства. Что после «Виннипега» с отдельными токсичными личностями в раздевалке придало Морису сил и вдохновения для работы. После 50 лет тренеру, как и любому человеку, сложно изменить свои взгляды на игру. Пол остался таким же интеллигентом, все так же носит очки, создающие образ хоккейного ботаника. Только теперь Морис — тренер — финалист Кубка Стэнли. Два года подряд. Тоска и безнадега, накрывшие в «Виннипеге», остались в прошлом.

Пол Морис в «Виннипеге».
Фото Global Look Press

Полу 57 лет. Самый подходящий возраст для тренерства, но Морис уже добился многого. Канадец — четвертый тренер по победам в истории НХЛ. Опережают его только такие титаны, как Скотти Боумэн, Джоэл Кенневилль и Барри Тротц.

С кем бы «Флорида» ни сыграла в финале, она будет считаться фаворитом. Чего нельзя было сказать год назад перед серией с «Вегасом». После победы над «Рейнджерс» старина Пол на опыте подозвал капитана Александра Баркова и попросил не трогать кубок победителя «Востока». Никто из игроков действительно не прикоснулся к трофею. Даже в таких мелочах читается, как Морис заждался первого в карьере Кубка Стэнли.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
Пол Морис
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
1/2 финала Счет в серии
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 3
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
1 - 3
6. Эдмонтон - Даллас
0 - 0
2 - 3
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 4
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 3
2. Рейнджерс - Флорида
2 - 1
3. Флорида - Рейнджерс
4 - 5
4. Флорида - Рейнджерс
3 - 2
5. Рейнджерс - Флорида
2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
4 - 2
1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
3 - 2
5. Каролина - Айлендерс
6 - 3
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2.06 03:00
Флорида – Рейнджерс
2 : 1
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