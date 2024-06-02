Семак: «Этот сезон — самый сложный в моей тренерской карьере в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал сезон-2023/24 самым сложным в своей тренерской карьере.

В воскресенье, 2 июня команда из Санкт-Петербурга обыграла «Балтику» (2:1) в суперфинале FONBET Кубка России.

«Этот сезон — самый сложный в моей тренерской карьере в «Зените»? Безусловно. «Зениту» нужно ждать перестройки? Что касается трансферов и всех проблем, мы их знаем. Нам бы удержаться в числе команд, которые будут в претендентах на золото. Постоянные травмы влияют, полно проблем было. Этот сезон — очень сложный, новичкам, которые пришли зимой, нужно адаптироваться. Сейчас у нас нет суперзвезд, раньше усиление было другим, нежели сейчас. Мы делаем то, что можем. Проблем у нас много, но вряд ли это интересует кого-то, кроме нас», — сказал Семак на пресс-конференции.

Специалист добавил, что к «Зениту» присутствует антипатия в российском футболе.

«Выиграл «Зенит», и говорят, что повезло. Для «Балтики» это был матч жизни. Посмотрите, как играл «Байер» с «Кайзерслаутерном». Вспомните вчерашний финал Лиги чемпионов. Результат может быть любой, это футбол. Я могу только поаплодировать своим ребятам, только они знают, как это сложно. Ребята заслужили выиграть третий титул в сезоне», — отметил Семак.

«Зенит» впервые в истории сделал русский требл — команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России в сезоне-2023/24.