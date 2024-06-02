Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:44

Игнашевич объявил об уходе из «Балтики» после поражения в суперфинале Кубка

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Игнашевич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич объявил об уходе из команды.

2 июня калининградцы уступили «Зениту» (1:2) в суперфинале FONBET Кубка России. 44-летний специалист сообщил об уходе из команды на послематчевой пресс-конференции.

«Я покидаю клуб. Мой цикл в «Балтике» закончен. Большое спасибо болельщикам. Желаю всего наилучшего! После финала хочется сказать, что будущее у этой команды есть. Надеюсь, болельщики поддержат клуб», — сказал Игнашевич.

Ранее «Балтика» заняла 15-е место в РПЛ и вылетела в первую лигу по итогам сезона-2023/24.

Игнашевич возглавлял «Балтику» с октября 2021 года. Под его руководством команда вышла в премьер-лигу в прошлом году.

Сергей Игнашевич
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
66
29
Читайте также
«Зенит» обыграл «Балтику» в суперфинале Кубка России
Чехия попала в группу Евро-2024 с Португалией, Турцией и Грузией
Боец с позывным Адлер рассказал о столкновении с «роем» дронов ВСУ
Махачев хочет уйти в другой вес, босс UFC намерен провести в России бой с Царукяном, на который приглашают Путина. Что произошло после победы Махачева над Порье
У Эйфелевой башни выставили гробы с «погибшими на Украине французскими солдатами»
Военный эксперт назвал «раскачиванием лодки» пуски США ракет Minuteman III
Популярное видео
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Илюхина с иронией подвела итоги сезона для «Зенита»: «Провальный!»

Илюхина: «Счастье — в «Зените»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости