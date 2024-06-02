Игнашевич объявил об уходе из «Балтики» после поражения в суперфинале Кубка

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич объявил об уходе из команды.

2 июня калининградцы уступили «Зениту» (1:2) в суперфинале FONBET Кубка России. 44-летний специалист сообщил об уходе из команды на послематчевой пресс-конференции.

«Я покидаю клуб. Мой цикл в «Балтике» закончен. Большое спасибо болельщикам. Желаю всего наилучшего! После финала хочется сказать, что будущее у этой команды есть. Надеюсь, болельщики поддержат клуб», — сказал Игнашевич.

Ранее «Балтика» заняла 15-е место в РПЛ и вылетела в первую лигу по итогам сезона-2023/24.

Игнашевич возглавлял «Балтику» с октября 2021 года. Под его руководством команда вышла в премьер-лигу в прошлом году.