«Факел» вернулся в высший дивизион 20 лет спустя. Ни у кого не было такой паузы

«Факел» в матче 1-го тура чемпионата России-2022/23 в гостях играет с «Краснодаром».

Воронежцы не выступали в высшем дивизионе более 20 лет — с ноября 2001 года.

Никогда ранее ни у кого не было подобных пауз. «Урал» и «Ротор» возвращались в элиту через 16 лет, «Луч» — через 12, «Кубань» и «Химки» — через 11.

Самые большие паузы между матчами в высшем дивизионе