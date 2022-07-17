«Факел» вернулся в высший дивизион 20 лет спустя. Ни у кого не было такой паузы
«Факел» в матче 1-го тура чемпионата России-2022/23 в гостях играет с «Краснодаром».
Воронежцы не выступали в высшем дивизионе более 20 лет — с ноября 2001 года.
Никогда ранее ни у кого не было подобных пауз. «Урал» и «Ротор» возвращались в элиту через 16 лет, «Луч» — через 12, «Кубань» и «Химки» — через 11.
Самые большие паузы между матчами в высшем дивизионе
|
Клуб
|
Дата вылета
|
Дата возвращения
|
Время
|
Факел
|
08.11.2001
|
17.07.2022
|
20 лет 251 день
|
Урал
|
21.10.1996
|
03.08.2013
|
16 лет 286 дней
|
Ротор
|
25.09.2004
|
24.10.2020
|
16 лет 29 дней
|
Луч
|
27.10.1993
|
22.04.2006
|
12 лет 177 дней
|
Кубань
|
30.08.1992
|
21.03.2004
|
11 лет 204 дня
|
Химки
|
24.07.2009
|
28.09.2020
|
11 лет 66 дней
|
Торпедо
|
02.10.2006
|
06.08.2014
|
7 лет 318 дней
|
Анжи
|
17.11.2002
|
03.04.2010
|
7 лет 137 дней
|
Торпедо
|
30.05.2015
|
17.07.2022
|
7 лет 48 дней
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|1
|0
|1