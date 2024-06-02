Свентек разгромила Потапову в двух сетах в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Польская теннисистка Ига Свентек разгромила россиянку Анастасию Потапову в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 6:0, 6:0. Встреча длилась 41 минуту.
Потапова не смогла выполнить ни одного эйса и не заработала ни одного брейк-пойнта. Россиянка допустила одну двойную ошибку.
Свентек три раза подала навылет и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных.
В четвертьфинале Свентек сыграет с победительницей матча Ольга Данилович (Сербия, Q) — Маркета Вондроушова (Чехия, 5).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:0, 6:0
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